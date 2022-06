ADORA Resmi Comeback Lewat Single 'Trouble? TRAVEL!', Sentuhan Terbaru Penuh Warna

JURNALIS INDONESIA - Penyanyi solo karir Adora resmi comeback degan melepas single teranyarnya bertajuk Trouble? TRAVEL! pada Rabu, (1/6).

Bersamaan dengan itu musik video Trouble? TRAVEL! diunggah melalui kanal Youtube resmi miliknya Official Adora.

Single Trouble? TRAVEL! menjadi karya kedua setelah sebelumnya ia merilis single dengan judul The Little Name pada (7/3) lalu.

Musik Video Trouble? TRAVEL! memiliki panjang durasi 4 menit 4 detik yang telah di tonton lebih dari 700 ribu kali tayang dan mendapat respon like sebanyak 13 ribu dari netizen semenjak artikel ini di terbitkan.

Perempuan kelahiran 25 September 1997 itu sebelumnya diketahui merupakan produser yang berada di bawah asuhan Big Hit Entertainment.

