Resmi Comeback 'Classy' Jadi Lagu Jagoan CLASS:y Lewat Mini Album 'LIVES ACROSS'

JURNLAIS INDONESIA - Girlband CLASS:y asuhan M25 Korean promotions dan Universal Music Japan resmi comeback dengan melepas mini album teranyarnya bertajuk LIVES ACROSS pada Kamis, (26/5) lalu.

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Koreajoongandaily pada Rabu, (4/5) yang menjelaskan keseluruhan informasi mengenai jadwal peluncuran mini album, video musik girlband CLASS:y.

LIVES ACROSS menandai mini album ke dua mereka setelah sebelumnya debut dengan mini album bertajuk CLASS IS OVER pada Kamis, (5/5).

Dalam mini album terbarunya LIVES ACROSS berisi 4 lagu antara lain CLASSY, SURPRISE, SAME SAME DIFFERENT, DIVIN' INTO YOU dengan total durasi 12 menit 56 detik.

Selain itu, lagu CLASSY menjadi lagu jagoan CLASS:y pada mini albumnya LIVES ACROSS dengan sentuhan Bass RnB yang tebal, paduan suara rapi dan tarian energik menantang ditiap personilnya.

