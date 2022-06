Link Download Mp3 Lagu CLASS:y - CLASSY, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 CLASS:y - CLASSY beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Girlband CLASS:y asuhan M25 Korean promotions dan Universal Music Japan resmi comeback dengan melepas mini album teranyarnya bertajuk LIVES ACROSS pada Kamis, (26/5) lalu.

LIVES ACROSS menandai mini album ke dua mereka setelah sebelumnya debut dengan mini album bertajuk CLASS IS OVER pada Kamis, (5/5).

Dalam mini album terbarunya LIVES ACROSS berisi 4 track antara lain CLASSY, SURPRISE, SAME SAME DIFFERENT, DIVIN' INTO YOU dengan total durasi 12 menit 56 detik.

Selain itu, lagu CLASSY menjadi lagu jagoan CLASS:y pada mini albumnya LIVES ACROSS dengan sentuhan Bass RnB yang tebal, paduan suara rapi dan tarian energik menantang di tiap personilnya.

Musik Video CLASSY baru saja diunggah melalui kanal youtube CLASS:y pada Sabtu, (4/6) dengan panjang durasi 2 menit 48 detik telah ditonton lebih dari 860 ribu kali tayang dan mendapat respon 86 ribu like dari netizen semenjak artikel ini diterbitkan.

