Sinopsis dan Link Nonton Story of Dinda: Second Chance of Happiness Streaming, Bukan Rebahin dan LK21

Sinopsis dan Link Nonton Story of Dinda: Second Chance of Happiness Streaming



Link Nonton Story of Dinda: Second Chance of Happines--netflix

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film beserta sinopsis Story of Dinda, bukan dari website ilegal.

Story of Dinda: Second Chance of Happiness merupakan film drama romantis yang dirilis pada 2021.

Film Story of Dinda termasuk ke dalam cerita Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini (NKCTHI).

Hingga saat ini, dunia cerita NKCTHI telah merilis tiga film yakni NKCTHI, Story of Kale, dan terakhir Stroy of Dinda.

Karya cinema dari Ginanti Rona sebagai Sutradara dan M. Irfan Ramly sebagai penulis akan kembali membawa penonton ke dalam dunia NKCTHI.

Dalam film Story of Dinda akan bercerita tentang sudut pandang dari karakter Dinda yang diperankan oleh Aurelie Moeremans.