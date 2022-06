Kian Populer, BTS Rajai Tangga Lagu Billboard AS

BTS--Tangkapan layar dari akun Instagram @bts.bighitofficial

JURNALIS INDONESIA - Nama idol grup asal Korea Selatan, BTS, kian melejit setelah rajai tangga lagu Billboard AS.

Pada tanggal 4 Juni lalu, BTS terus menjadi sangat populer di tangga lagu Billboard AS, sebuah media musik Amerika.

Chart terbaru yang diumumkan oleh Billboard mencatatkan BTS di beberapa chart global.

Di chart "Billboard Global 200", "Butter" berada di urutan ke-83, "My Universe" berada di urutan ke-96, dan "Dynamite" berada di urutan ke-99.

Di "Billboard Global (tidak termasuk AS)", "Butter" berada di peringkat ke-62, "My Universe" di peringkat 68, "Dynamite" di peringkat 72, dan "Permission to Dance" di peringkat 148.

