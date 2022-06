Cocok Ditonton Bersama Doi! Ini Link Nonto Anime My Little Monster, Sub Indo + Full HD



Anime My Little Monster--https://www.iq.com/?lang=id_id

JURNALIS INDONESIA - Link nonton anime My Little Monster subtitle Indonesia + Full HD, yang mengisahkan tentang kisah asmara di sekolah.

Terdapat beberapa anime yang mengisahkan tentang kisah romantis di sekolah, namun memiliki kisah yang berbeda antara satu dengan lain.

Bahkan mungkin dalam setiap anime selalu ada bumbu-bumbu romansa didalamnya.

My Little Monster merupakan salah satu anime dengan genre romance dan komedi, yang diliris pada tahun 2012 lalu.

Serial anime My Little Monster ini terinspirasi dari manga yang berjudul sama dengan bahasa Jepang Tonari no Kaibutsu-kun yang ditulis oleh Robico.

Anime ini memiliki 13 episode dengan 24 menit setiap episodenya, yang romantis dan cocok ditonton bersama pasangan atau gebetan.

Beberapa karakter...