BTS Bersiap Comeback Lewat MV Terbaru Yet To Come (The Most Beautiful Moment)

Tangkapan layar boy group [email protected]_bighit-twitter

JURNALIS INDONESIA - Boyband asuhan Bit Hit Music alias HYBE Labels, BTS baru saja merilis teaser musik video teranyarnya bertajuk Yet To Come (The Most Beautiful Moment) pada Selasa, (7/6).

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Selasa, (7/6) menginformasikan bahwa BTS yang merilis bocoran video musik Yet to Come (The Most Beautiful Moment).

Yet to Come (The Most Beautiful Moment) dipilih menjadi title track BTS pada album antologi mendatang mereka bertajuk Proof.

Proof sendiri berisikan sebagian besar lagu hits dari masa lalu BTS, Yet to Come (The Most Beautiful Moment) yang merupakan salah satu dari tiga lagu baru yang akan dimasukkan dalam album tersebut.

Bersama dengan Run BTS dan For Youth, Big Hit Music mengumumkan minggu lalu bahwa BTS akan kembali ke acara musik untuk membawakan lagu baru sebagai penanda promosi acara musik pertama mereka dalam lebih dari dua tahun.

