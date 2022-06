Link Download Mp3 Lagu BLANK2Y - Thumbs Up, Lengkap dengan Liriknya

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 BLANK2Y - Thumbs Up beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan Keystone Entertainment BLANK2Y baru saja melangsungkan debutnya dengan melepas mini album bertajuk K2Y I: CONFIDENCE [Thumbs Up] pada Selasa, (24/5) lalu.

Boyband yang konsisten dengan 9 personil tersebut yakni DK, Louis, Donghyuk, U, Siwoo, Mikey, Youngbin, Sungjun dan So Dam.

Adapun mini album K2Y I: CONFIDENCE [Thumbs Up] berisi 5 lagu antara lain Intro (R) - Instrumental, Thumbs Up, Thumbs Up (English Version), Touch, Constellation dengan total durasi 15 menit 1 detik.

Sementara musik video Thumbs Up yang diunggah melalui kanal youtube BLANK2Y telah ditonton lebih dari 9,3 juta kali tayang dan mendapat respon 35 ribu like dari netizen sejak artikel ini di terbitkan.

