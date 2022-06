Penantian Segera Usai! Ini Tanggal Tayang Film Everything Everywhere All at Once di Bioskop Indonesia

JURNALIS INDONESIA - Berikut tanggal tayang film Everything Everywhere All at Once beserta informasi penayangan di bioskop Indonesia yang dapat kalian ketahui di bawah ini.

Film Everything Everywhere All at Once sebelumnya ditayangkan perdana di South by Southwest pada (11/3) dan memulai rilis terbatas di Amerika Serikat pada (25/3), sebelum dirilis secara luas oleh A24 pada (8/4).

(BACA JUGA:5 Alasan Penting Mengapa Serial Ms. Marvel Wajib Ditonton, Simak Penjelasannya di Sini!)

Mengusung drama komedi absurdis yang ditulis dan disutradarai oleh Dan Kwan dan Daniel Scheinert juga turut serta Russo bersaudara sebagai produser film.

Dilakoni oleh bintang papan atas seperti Michelle Yeoh, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, Jenny Slate, Harry Shum Jr. , James Hong dan Jamie Lee Curtis.

Belakangan film dengan membawa gaya lintas semesta kian marak, utamanya genre aksi superhero garapan Marvel Studios.

Meski begitu film Everything Everywhere All at Once tidak kalah menarik untuk ditonton, pasalnya film tersebut mendapat rating 8,3 versi IMDb.

Sementara Doctor Strange in Multiverse of Madness yang lebih dulu tayang hanya diberi nilai 7.3/10 dalam situs IMDb.

(BACA JUGA:5 Alasan Penting Mengapa Film Ngeri-ngeri Sedap Layak Ditonton, Ketahui Jawabannya di Sini!)