Resmi Comeback 'Yet To Come (The Most Beautiful Moment)' Jadi Andalan BTS Lewat Album Baru 'Proof

JURNALIS INDONESIA - Boyband asuhan Bit Hit Music alias HYBE Labels, BTS resmi comeback dengan merilis album teranyarnya bertajuk Proof pada Jumat, (10/6).

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui laman Soompi pada Jumat, (10/6) mengumumkan Proof sebagai album terbaru mereka yang baru saja diluncurkan pukul 1 siang KST.

Album Proof merupakan antologi tiga CD yang akan menampilkan tiga lagu baru bersama banyak lagu hits grup sebelumnya.

Perayaan ulang tahun kesembilan BTS yang akan datang, Proof merangkum diskografi bertingkat melalui lagu yang dipilih secara pribadi oleh anggota BTS yang mencerminkan pemikiran mereka di masa lalu, sekarang dan masa depan BTS.

Adapun Yet To Come (The Most Beautiful Moment) menjadi lagu pamungkas BTS pada album Proof yang baru saja diunggah melalui kanal youtube HYBE LABELS.

Yet to Come adalah lagu hip hop alternatif yang menggunakan gaya sampling chipmunk soul. Personil BTS seperti RM, Suga, dan J-Hope diketahui berpartisipasi dalam menulis lagu ini yang mengungkapkan pesan penuh harapan bahwa 'momen terbaik belum datang'.

