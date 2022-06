Resep Sup Ikan Singapura yang Gurih, Lezat dan Sehat, Cocok untuk Santapan Keluarga



JURNALIS INDONESIA – Resep Sup ikan Singapura yang lezat dan sehat yang menarik untuk dibuat.

Olahan masakan yang sering kita temui dengan bahan ikan dori adalah dengan cara digoreng, tapi ternyata ada varian lain yang dapat kita coba buat untuk menyajikan ikan ini.

Yakni, dengan cara dibuat sebagai sajian sup dengan kuah yang gurih. Dalam resep ini kita akan membuat sup dengan bahan utama ikan dori, sup ini dikenal nama sup ikan Singapura atau sup ikan singapura.

Bahan utama yang digunakan dalam resep sup ikan Singapura ini adalah ikan putih, timun, susu, dan rempah-rempah.

Seperti di Singapura, sup ini terdiri dari ikan yang dibalut tepung dan digoreng, serta ada juga yang langsung direbus.

Ikan dori terkenal dengan kayanya kandungan gizi seperti omega 3, yodium, zat besi, magnesium, taurin, selenium, florida, DHA, EPA, dan lain sebagainya.

Dengan padatnya nutrisi di dalam ikan dori, maka ikan ini baik juga untuk tumbuh kembang anak. Ini menjadikan sajian sup ikan adalah makanan yang sangat cocok untuk disantap bersama keluarga.

Ini dia resep ikan dori Singapura yang ala Chef Devina Hermawan.