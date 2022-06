Makna Lagu BTS - Yet To Come (The Most Beautiful Moment), Lengkap dengan Lirik dan Terjemahan Indonesia



Tangkapan layar Boyband BTS-bighit.music-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut makna beserta lirik lagu BTS - Yet To Come (The Most Beautiful Moment) lengkap dengan artinya dalam Bahasa Indonesia.

Boyband asuhan Bit Hit Music alias HYBE Labels, BTS resmi comeback dengan merilis album teranyarnya yang bertajuk Proof pada Jumat, (10/6).

Album Proof berisikan 35 lagu diantaranya No More Dream, Born Singer, N.O, Boy In Luv, Danger, I NEED U dan masih banyak lagi dengan total durasi 2 jam 8 menit.

Video musik dibuka dan menunjukkann sosok Jin yang sedang duduk di tengah hamparan padang pasir luas sembari meneropongkan tangan ke arah seluruh personil.

Membawa sentuhan musik pop dipadukan dengan trap dan suara bass yang konsisten ciri khas hiphop, BTS ingin mencurahkan perasaan emosionalnya lewat lagu ini sembari mengajak ARMY bernostalgia kembali ke rentang waktu sembilan tahun ke belakang, yaitu mulai tahun 2013.

Hal itu nampak jelas dengan adegan sebuah truk berjalan dari arah kanan menuju ke kiri yang menegaskan kembali ke masa lalu.

Pada lagu Yet To Come (The Most Beautiful Moment), single utama dari album antologi baru BTS Proof ini secara bersamaan diwarnai dengan nostalgia dan penuh dengan optimisme menyongsong masa depan.

Pada lirik lagu misalnya V bernyanyi sejak awal, suaranya indah dan mewah dalam nada itu tampil dengan percaya diri.

"Ya, masa lalu sejujurnya adalah yang terbaik / Tapi yang terbaik adalah apa yang akan terjadi selanjutnya."

