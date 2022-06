Link Download Mp3 Lagu BTS - For Youth, Lengkap dengan Liriknya



Tangkapan layar Boyband BTS-bts.bighitofficial-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut link download Mp3 BTS - For Youth beserta lirik lagu yang dapat kalian akses di bawah ini.

Boyband asuhan Bit Hit Music alias HYBE Labels, BTS resmi comeback dengan merilis album teranyarnya yang bertajuk Proof pada Jumat, (10/6).

Album Proof berisikan 35 lagu diantaranya No More Dream, Born Singer, N.O, Boy In Luv, Danger, I NEED U dan masih banyak lagi dengan total durasi 2 jam 8 menit.

Adapun For Youth menjadi salah satu lagu anyar BTS pada album Proof yang baru saja diunggah melalui kanal youtube HYBE LABELS.

For Youth sendiri merupakan lagu yang didedikasikan untuk ARMY oleh BTS, dan ini menandai akhir dari album ini sekaligus sebagai penutup dari CD ketiga.

Sedangkan musik video For Youth berdurasi 4 menit 25 detik itu telah ditonton lebih dari 3,5 juta kali tayang dan mendapat respon 849 ribu like dari netizen sejak artikel ini diterbitkan.

