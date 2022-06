Link Nonton Film The Take Down Sub Indo Full HD, Kisah Perkelahian Polisi dengan Buronan

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film dengan tajuk The Takedown sub Indo full HD, cocok ditonton bagi Anda pecinta genre film komedi.

Film yang memiliki genre komedi memang memberikan hiburan menarik pada setiap penontonnya.

Tak bisa dipungkiri film dengan genre komedi mampu menarik banyak perhatian masyarakat karena aksi dari aktornya yang terkadang melakukan berbagai tingkah konyol.

Maka dari itu Tim Jurnalis Indonesia merkomendasikan film The Takedown sebagai tontonan kala waktu luang Anda.

Film tersebut sekuel dari film Prancis tahun 2012 berjudul On the Other Side of the Tracks. Dua aktor utama The Takedown akan mengulangi peran mereka sebagai petugas polisi bernama Ousmane Diakhité dan François Monge.

