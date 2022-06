Segera Rayakan Ulang Tahun Kesembilan, Ini Momen Lucu V BTS yang Hendak Membocorkan Konsep Acara



Tangkapan layar Boyband BTS-bighit.music-Instagram

JURNALIS INDONESIA – Saat ini BTS telah mempersiapkan diri untuk dan merilis album baru dan merayakan ulang tahun kesembilan mereka yang diberi nama FESTA 2022.

Tentu hal ini akan menjadi momen yang sangat menyenangkan untuk ARMY karena akan banyak momen dan acara menarik yang tengah dipersiapkan.

Seperti diketahui, BTS telah banyak tampil di pertunjukan musik seperti Inkigayo SBS pada 19 Juni, Mnet’s M Countdown pada 16 Juni dan terbaru perlisian album dan video klip Yet To Come: The Most Beautiful Moment.

Perilisan album baru tersebut bersamaan dengan kegiatan pra rekaman untuk Music Bank pada tanggal 10 Juni 2022 sebagaimana dilansir dari Koreaboo pada hari Senin (13/6).

Mereka juga sempat bersama dengan ARMY dalam siaran langsung untuk acara OT7 meski jadwal mereka sangat padat dan beberapa personil tidak sempat mengikuti acara tersebut.

