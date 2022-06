Lirik Lagu Baru Jungkook BTS - My You, Kado untuk ARMY di Anniversary Ke-9 BTS



JURNALIS INDONESIA - Jungkook BTS merilis lagu barunya My You pada hari Senin, 13 Juni 2022.

Lagu baru Jungkook My You ini dirilis dalam rangka perayaan Anniversary Ke-9 BTS, 2022 BTS Festa.

Jungkook memproduseri sendiri lagu solonya ini bersama dengan Hiss Noise.

Lagu My You ini memiliki lirik dalam bahasa Inggris dan ditulis sendiri oleh Jungkook.

Jungkook mengatakan lagu My You ini didedikasikan kepada seluruh penggemar BTS atau disebut ARMY.

Video Musik My You ini diunggah melalui akun YouTube BANGTANTV. Sejak artikel ini ditulis, lagu ini telah ditonton lebih dari 6,1 Juta kali. Berikut ini lirik lagu My You - Jungkook BTS: