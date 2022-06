Siap Rebut Posisi BTS di Trending YouTube, Ini Lirik Lagu Secret Number - Doomchita



Tangkapan layar video klip Doomchita - Secret Number--kanal youtube resmi Secret Number

JURNALIS INDONESIA - Lirik lagu Doomchita yang dipopulerkan oleh grup band asal Korea Selatan, Secret Number.

Lagu Doomchita sekarang menjadi trending YouTube nomer dua, dibawah setelah BTS dengan lagu Yet To Come (The Most Moment).

Padahal lagu Doomchita masih belum seminggu dirilis sudah mendapatkan lebih dari 5 juta kali tontonan pada kanal YouTube Secret Number saat berita ini diturunkan.

(BACA JUGA:Lewat FYP! Lagu Lawas Putri Iklan-ST12 Viral di Tiktok, Berikut Lirik dan Link Download MP3)

Lantas seperti apa sih lirik lagu dari Doomchita?

Tanpa berlama-lama kembali, berikut lirik lagu Secret Number - Doomchita

(BACA JUGA:Nangkring di Peringkat 2 di Top 20! Ini Lirik dan Link Download MP3 Lagu Tak Ingin Usai oleh Keisya Levronka)