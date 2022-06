Klasemen Piala Presiden 2022 grup C: Persebaya Imbang, Semua Tim Hanya Mampu Koleksi 1 Poin



Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya piala presiden 2022-Instagram-Officialpersebaya

JURNALIS INDONESIA - Klasemen Piala Presiden 2022 grup C sementara, setelah Pertandingan pertama digelar.

Pertandingan pembuka Piala Presiden 2022 grup C, mempertemukan antara Persib Bandung vs Bali United dan Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC.

Laga antara Persib Bandung vs Bali United dilaksanakan pada Minggu (11/6) pukul 20:30 WIB, berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Sedangkan Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC sendiri berjumpa pada Senin (13/6) malam tepatnya pukul 20:30 WIB.

Dilangsungkan di tempat yang sama, karena memang untuk grup C Piala Presiden 2022 ini sendiri seluruh laga berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat.

Keemapat tim tersebut harus saling puas berbagi poin, karena seluruh pertandingan yang digelar berakhir dengan hasil imbang semua.