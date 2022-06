Link Nonton Venom: Let There Be Carnage Sub Indo Full Movie, Bukan Rebahin atau LK21



Link Nonton Venom 2 atau Venom Let There Be Carnage--netflix

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton film Venom 2 subtitle Indonesia dengan kualitas Full HD.

Venom 2 atau Venom Let There Be Carnage merupakan film dengan genre superhero Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2021.

Sesuai judulnya, film ini menampilkan karakter Marvel Comics Venom yang merupakan sebuah makhluk parasit dari luar angkasa.

(BACA JUGA:Link Nonton Serial Peaky Blinders Season 6 Sub Indo Full Movie, Bukan Rebahin dan LK21)

Ini merupakan film kedua dari Venom yang diperankan oleh Tom Hardy sebagai Eddie Brock.

Selain Tom Hardy, masih ada aktor lainnya seperti Michelle Williams, Naomie Harris, Reid Scott, Stephen Graham, dan Woody Harrelson.

(BACA JUGA:Link Nonton Ben & Jodi Streaming Full Movie, Bukan dari Rebahin dan LK21 Beserta Sinopsisnya)

Fim Venom Let There Be Carnage masuk ke dalam daftar film yang mendapatkan pendapatan kotor terbesar pada tahun 2021.