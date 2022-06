30 Kata-kata Cinta Sedih Menyentuh Hati Pasangan Bikin Nangis



kata-kata cinta sedih--pixabay

JURNALIS INDONESIA - Kata-kata cinta sedih biasanya terlontarkan ketika perasaan atau hati seseorang sedang merasa kalut, sakit atau terluka. Dibandingkan dengan memendam rasa sedih yang mendalam, akan menjadi lebih baik jika rasa itu diungkapkan agar perasaan menjadi lebih lega. Dengan mengungkapkan kata-kata cinta sedih, bisa menjadi salah satu cara agar perasaan menjadi terbebas dan bisa menemukan setitik cahaya untuk melewati rasa sedih tersebut.

Kata-kata cinta yang sedih, tidak hanya diungkapkan seseorang untuk pasangannya. Namun bisa juga ditujukan untuk orang yang dikasihinya seperti keluarga, saudara hingga kerabat terdekat.

Saat sedang putus harapan, kecewa atau sedih hingga muncul perasaan yang sangat emosional, Anda bisa menggunakan kata-kata cinta sedih untuk mengungkapkan perasaan Anda kepada seseorang yang mengecawakan Anda. Berikut ini kumpulan kata-kata cinta sedih yang bisa newakili perasaan Anda dikutip dari Willingtotakeactions.

1. "Tidak peduli seberapa banyak aku menyembunyikan dan menutupinya, aku tidak bisa menghapusnya."

2. "Kamu membuatku merasa bahwa kamu benar-benar menyukaiku. Kemudian kamu meninggalkan aku, seperti itu bukan apa-apa."

3. "Jangan berlari ke pelukan yang belum siap untuk memelukmu."

4. "Jika kamu bisa mencintai orang yang salah sebanyak itu, bayangkan betapa kamu bisa mencintai orang yang tepat."

5. "Aku tahu kita tanpa harapan, aku hanya tidak ingin percaya begitu."

6. "Diracuni oleh kenangan dan perasaan.

7. "Dan makin kamu peduli, makin kamu harus kehilangan.

8. "Rasa sakit adalah satu-satunya hal yang membuatku merasa hidup.

9. "Kita hidup di dunia yang penuh dengan hati yang hancur dan orang-orang munafik yang menghakimi."

10. "Aku menginginkanmu, tetapi kamu tidak menginginkanku dan itu adalah perasaan yang tidak akan pernah aku lupakan."

12. "Aku terlalu lelah untuk melawan."

13. "Saya banyak memaafkan, tetapi saya tidak pernah melupakan apa yang telah dikatakan dan dilakukan."

14. "Satu-satunya tujuan hubungan yang aku inginkan adalah agar kamu tidak pergi ketika kondisi menjadi sulit."

15. "Aku tidak pernah tahu aku bisa merasakan begitu banyak rasa sakit, tapi aku sangat mencintai orang yang menyebabkannya."

16. "Kami hanya menjadi orang asing yang terlalu mengenal satu sama lain."

17. "Aku tidak bisa tidak mencintaimu."

18. "Kata-kata dapat memotong setajam pisau apa pun."

19. "Kami mulai dengan perjumpaan sederhana, tetapi berakhir dengan selamat tinggal yang rumit."

20. "Terkadang aku merasa tidak ada orang sepertiku, tidak ada yang menginginkan aku, tidak ada yang membutuhkanku dan tidak ada yang peduli."

Kata-kata cinta sedih dikutip dari beberapa tokoh terkenal:

21. “Hilangmu kini tak lagi menarik perhatianku. Sebab aku sadar, harusnya jika kau sayang yang kau pilih adalah pulang, bukan hilang.” – Boy Chandra

22. “Jika kamu sedang mencintai seseorang, maka kamu bisa merasakan apakah itu getaran cinta dan rasa khawatir yang teramat sangat apakah dia baik-baik saja atau tidak.” - Mario Teguh

23. “Cinta yang baik adalah yang selalu mendekatkanmu pada kebaikan, saling menerima dan saling menguatkan, bukan saling menyalahkan.” - Seruni

24. “Lagi dan lagi, kau aku maafkan. Aku kau manfaatkan.” – Fiersa Besari

25. “Karena pernah dicintai olehmu, aku jadi tidak bisa merasakan cinta orang lain.” - You’re the Apple of My Eyes

26. "Cinta itu bukan hanya perasaan senang ketika bersamanya. Cinta juga adalah komitmen untuk tetap bersamanya, ketika perasaan senang itu hilang." - Merry Riana

27. "Cinta mungkin buta, tapi kadang, untuk bisa melihatnya dengan lebih jelas, kita hanya butuh kacamata yang pas." - Raditya Dika

28. "Cinta bukanlah bertahan seberapa lama. Tetapi seberapa jelas dan ke arah mana." - Emha Ainun Nadjib

29. "Mencintai dunia itu wajar, asalkan jangan sampai cinta itu membuat kita mendurhakai Tuhan." - Quraish Shihab

30. "Kita sering kecewa, karena mencintai harapan kita tentang seseorang, bukan karena betul-betul mencintai orangnya." - Mario Teguh

Demikian kata-kata cinta sedih yang bisa menggambarkan kegalauan hati Anda.

