20 Ucapan Ulang Tahun Bahasa Inggris yang Keren Beserta Artinya



ilustrasi ulang tahun--pixabay

JURNALIS INDONESIA - Ucapan ulang tahun bahasa Inggris sering digunakan oleh beberapa orang yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang yang berulang tahun dengan cara yang sedikit lebih berkelas.

Biasanya ucapan ini ditujukan kepada keluarga, teman atau kekasih melalui unggahan media sosialnya. Ucapan ulang tahun bahasa Inggris juga bisa digunakan untuk kerabat yang memang menggunakan bahasa inggris dalam kesehariannya.

Namun, tidak sedikit orang yang ingin mengucapkan ucapan ulang tahun bahasa Inggris tetapi tidak memahami bahasa Inggris dengan baik. Biasanya, sebagian orang mencari contoh ucapan ulang tahun bahasa Inggis melalui internet. Dengan mencari di internet, ucapan ulang tahun bahasa Inggris yang disediakan memiliki makna yang mendalam.

Berikut beberapa contoh ucapan ulang tahun bahasa Inggris yang bisa kamu gunakan untuk diucapkan kepada keluarga, teman atau kekasih beserta dengan artinya:

(BACA JUGA:Cara Mudah Transfer Antar Bank Via BI Fast di Aplikasi myBCA)

1. "Happy birthday, younger brother! May today be filled with fun and laughter."

(Selamat ulang tahun, adik! Semoga hari ini dipenuhi dengan kesenangan dan tawa.)

2. "I’m so grateful to have a sister like you. It’s not because of all the great things you do for me, but because you’re you. Happy birthday, Sis!"

(Aku sangat bersyukur memiliki saudara perempuan sepertimu. Bukan karena semua hal hebat yang kau lakukan untukku, tetapi karena kau adalah dirimu. Selamat ulang tahun, Kak!)

3. "Happy birthday my dearest sister. May you always be beautiful and cheerful as always. Thank you for every support and your company all this time. There’s no day that I spend without you. You mean a lot to me."

(Selamat ulang tahun, saudari tersayangku. Semoga kamu selalu cantik dan bahagia seperti biasanya. Terima kasih atas dukungan dan karena sudah menemaniku selama ini. Tiada hari yang kujalani tanpamu. Kamu sangat berarti bagiku.)

4. "Happy birthday to a special person who brings joy to my heart! Every moment that we spend together is always miraculous, dear. The most loving wishes to the one that makes my life complete!"

(Ucapan selamat ulang tahun untuk orang spesial yang membawa keceriaan di hatiku! Setiap momen yang kita habiskan bersama selalu menakjubkan, sayang. Harapan penuh cinta untuk seseorang yang membuat hidupku sempurna!)

5. "You’re there and I am here. It’s just distance which is not an obstacle for our true love. You’re always in my heart. And I am always in yours. Happy Birthday to my love!"

(Kau ada di sana dan aku ada di sini. Itu hanya jarak bukanlah halangan untuk cinta sejati kita. Kau selalu di hatiku. Dan aku selalu ada di hatimu. Ucapan selamat ulang tahun untuk cintaku!)

(BACA JUGA:Tak Henti-hentinya Berinovasi, Instagram Uji Tampilan Full-Screen Baru)

6. "Mom, you are the best. I am so lucky that I was born to you. I hope that you have a great day today and many blessings in the year to come."

(Bu, kau adalah yang terbaik. Aku begitu beruntung dilahirkan olehmu. Aku harap harimu menyenangkan hari ini dan banyak keberkahan di tahun mendatang.)

7. "Happy birthday mom! Wishing you have a long and healthy life full of joy and happiness."

(Selamat ulang tahun bu! Semoga panjang umur dan sehat penuh sukacita serta kebahagiaan.)

8. "Happy birthday for you the nice person in the world. I hope you always happy and all your dream will come true."

(Selamat ulang tahun untuk kamu orang terbaik di dunia, aku berharap kamu selalu bahagia dan semoga impianmu menjadi kenyataan.)

9. "Be Happy. be Awesome. May peace be upon you. Happy Birthday!"

(Berbahagialah, jadilah orang yang luar biasa. Semoga keselamatan untuk kamu. Selamat ulang tahun)

10. "Happy birthday to the most handsome boy on Earth. On this special day, hope you’re blessed with love, luck, and joy. You deserve the best because you’re so special."

(Selamat Ulang Tahun untuk anak laki-laki paling tampan di bumi. Pada hari istimewa ini, semoga kau diberkati dengan cinta, keberuntungan, dan sukacita. Kamu berhak mendapatkan yang terbaik karena kamu begitu istimewa.)

(BACA JUGA:30 Kumpulan Kata-Kata Cinta Puitis nan Menyayat Hati yang Jarang Diketahui, Masih Adakah Kasih di Hatimu?)

11.Thank you for being the brightest person I know. Hope to see you shine for years on!

(Terima kasih telah menjadi orang paling cerdas yang aku kenal. Berharap untuk melihatmu bersinar selama bertahun-tahun!)

12. Happy birthday! You deserve all the cake, happiness, and love today.

(Selamat ulang tahun! Kamu pantas mendapatkan semua kue, kebahagiaan, dan cinta hari ini.)

13. Happy birthday! I hope this day is as special as you are.

(Selamat ulang tahun! semoga hari ini sama spesialnya denganmu.)

14. Happy birthday to my partner-in-crime and my favorite person

(Selamat ulang tahun untuk partner-in-crimeku dan orang favoriku!)

15. Happy birthday to my irreplaceable best friend.

(Selamat ulang tahun untuk sahabatku yang tak tergantikan.)

(BACA JUGA:BTS Umumkan Hiatus, Begini Respon Mengejutkan dari RM)

16. For my beautiful love, I’m wishing you the happiest birthday yet

(Untuk cintaku yang cantik, semoga ini jadi ulang tahun paling bahagia untukmu!)

17. I love you on your birthday, and every day, now and forever

(Aku mencintaimu di hari ulang tahun ini, dan setiap hari, sekarang dan selamanya.)

18. No matter what life throws at us, I will always have your back. Happy birthday! (Apapun masalah yang akan dikasih dalam hidup, aku akan selalu mendukungmu. Selamat ulang tahun!)

19. I wish that today is the beginning of another wonderful and blessful year for you. Happy birthday.

(Aku berdoa agar hari ini menjadi awal dari tahun baru yang sangat indah dan berkah bagimu. Selamat ulang tahun.)

(BACA JUGA:Link Nonton Film Charlie's Angels Sub Indo Full HD Legal, Waktunya Tinggalkan Situs Film Apik dan Rebahin)

20. Happy birthday!! I hope your day is filled with lots of love and laughter! May all of your birthday wishes come true.

(Selamat ulang tahun! Aku harap ulang tahunmu dipenuhi oleh belas kasih dan kebahagiaan! Semoga harapan ulang tahunmu menjadi nyata!)

JI