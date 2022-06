Resep dan Cara Membuat Sup Tofu yang Enak, Praktis dan Menghangatkan



sup tofu jamur enoki--tangkapan layar YouTube Tika Touw

JURNALIS INDONESIA – Resep membuat sup tofu segar, mudah dan praktis. Menu sehat pilihan untuk keluarga.

Menghangatkan diri dengan semangkuk sup yang menenangkan, rasanya sungguh suatu hal yang bisa membuat nyaman.

Ada berbagai macam hidangan yang dibuat menjadi sup seperti, sup ayam jamur, sup buntut dan sup, sup udang ikan dan sebagainya.

Namun apakah kamu sudah mencoba sup tofu atau bisa juga disebut dengan sup tahu dengan siraman kuah dan taburan sayur yang enak dinikmati, tetapi juga sangat mudah untuk dibuat.

Jamur Enoki, juga dikenal sebagai jamur jarum emas, mengandung antioksidan dan protein serta memiliki tekstur yang renyah. Sup ini kaya akan protein dan vitamin.

Sajian ini praktis, bahan utamanya hanyalah terdiri dari 2 bahan, yakni tofu dan jamur enoki.

Nah langsung saja, mari kita lihat resep dan cara pembuatan sup tofu yang sehat dan mudah dibuat ini.