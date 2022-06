Akhirnya Terungkap! Ini yang Dibisikkan V BTS Kepada Olivia Rodrigo saat Grammy 2022

V BTS Buka Suara Terkait Momen Viral Dirinya dengan Olivia Rodrigo di GRAMMY Awards 2022--

JURNALIS INDONESIA - V BTS akhirnya mengungkapkan apa yang sebenarnya dia bisikkan kepada Olivia Rodrigo selama Grammy 2022. Dia juga mengungkapkan bahwa sandiwara itu direncanakan saat acara itu dimulai.

Pada bulan April lalu, sandiwara V dan Olivia dalam perkenalan BTS untuk lagu "Butter" mereka adalah salah satu momen yang paling banyak dibicarakan selama Grammy 2022.

Saat itu, anggota BTS itu duduk di sebelah penyanyi-penulis lagu Amerika, dan dia kemudian mendekat ke telinganya untuk mengatakan sesuatu padanya.

Karena hanya berbisik dan artis wanita itu menunjukkan reaksi kaget, banyak penggemar BTS yang penasaran dengan apa yang sebenarnya dikatakan V kepada Olivia.

Pelantun "Yet to Come" itu awalnya menjawab pertanyaan tersebut, namun ia tidak memberikan jawaban khusus dan malah memberikan tanggapan berbeda.

Oleh karena itu, apa yang sebenarnya dia bisikkan kepada Rodrigo tetap menjadi misteri.