REKOR! BLACKPINK Jadi Girl Grup Pertama di Dunia yang Mencapai 500 Juta Streaming di Spotify

JURNALIS INDONESIA - BLACKPINK kini telah memecahkan rekor dunia untuk girl grup pertama dengan lagu terbanyak mencapai 500 juta streaming di Spotify.

Pada 20 Juni 2022, YG Entertainment mengumumkan bahwa "DDU-DU DDU-DU" BLACKPINK telah melampaui 500 juta streaming di Spotify sekitar pukul 12:10 KST pada hari tersebut.

Perusahaan berkomentar, "BLACKPINK adalah satu-satunya girl grup K-pop dengan banyak lagu yang memiliki 500 juta streaming di Spotify. Itu semua karena pengaruh mereka yang meningkat di pasar musik global."

"DDU-DU DDU-DU" menjadi lagu ketiga kuartet yang mencapai setengah miliar streaming di platform, setelah "Kill This Love" dan "How You Like That."

Perlu dicatat bahwa "How You Like That" adalah lagu girl grup K-pop pertama dalam sejarah yang memperoleh pencapaian tersebut.

Sebelumnya, BLACKPINK terikat dengan Little Mix dan Fifth Harmony sebagai girl grup di dunia dengan lagu terbanyak—terutama dua lagu—untuk mengumpulkan 500 juta streaming di Spotify. Namun saat ini, girl grup asal Korea Selatan itu telah memutuskan hubungan.