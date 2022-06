30 Kata-kata Romantis Bahasa Inggris, Bikin Pasanganmu Makin Kesengsem, Buktikan Sendiri!



JURNALIS INDONESIA - Kata-kata romantis bahasa Inggris kerap digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan bagi kekasih dan si dia yang teramat spesial. Kata-kata romantis bahasa Inggris selain memiliki makna mendalam ia juga mengandung keindahan. Tak jarang kata-kata romantis ini sering dijumpai di dalam status sosial media.

Bila kalian tengah kasmaran dan ingin mengutip atau menyatakan perasaan dengan kata-kata romantis bahasa Inggris maka di sinilah tempatnya. Kalian bisa memilih kata-kata romantis bahasa inggris ini dan sematkan pada fitur sosial media kalian baik Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok maupun Twitter. Atau kalian bisa memberikan buah tangan dan menuliskan secarik kata-kata romantis bahasa inggris. Dijamin kekasihmu makin lengket meski kalian tengah merajuk.

Berikut 30 kata-kata romantis bahasa Inggris yang bisa kalian kutip bebas dijamin your love is everlasting. simak penjelasannya di bawah ini.

30 Kata-kata Romantis Bahasa Inggris

1. Even if I spend the whole day with you, I miss you the second you leave.

Maknanya: Bahkan jika aku menghabiskan sepanjang hari bersamamu, aku merindukanmu begitu kamu pergi.

2. Nobody is ever too busy. If they care, they will make time.

Maknanya: Tidak ada orang yang terlalu sibuk. Jika mereka peduli, mereka akan meluangkan waktu.

3. The only guy who deserve you, is the one who thinks he doesn’t.

Maknanya: Satu-satunya lelaki yang pantas untukmu, adalah dia yang berpikir bahwa dia tidak pantas untukmu.

4. If I told you I loved you would it make you wanna stay?

Maknanya: Jika aku mengatakan aku mencintaimu apakah itu membuatmu ingin tinggal?

5. Meeting you was like listening to a song for the first time and knowing it would be my favorite.

Maknanya: Bertemu denganmu seperti mendengarkan lagu untuk pertama kalinya dan mengetahui itu akan menjadi favoritku.

6. And suddenly, all the love songs were about you.

Maknanya: Dan tiba-tiba, semua lagu cinta tentangmu.

7. One day you’ll realize that I’m the one who has always been there for you.

Maknanya: Suatu hari kamu akan menyadari bahwa akulah yang selalu ada untukmu.

8. Holding her hand in public is just another way of saying you’re proud to have her.

Maknanya: Memegang tangannya di depan umum hanyalah cara lain untuk mengatakan bahwa kamu bangga memilikinya.

9. Sometimes I just have to let her win, because losing the argument is easier than losing her.

Maknanya: Terkadang aku hanya harus membiarkan dia menang, karena kalah dalam argumentasi lebih mudah daripada kehilangan dia.

10. I don’t care how many people are in the world. I just want you end of story.

Maknanya: Aku tidak peduli berapa banyak orang di dunia ini. Aku hanya ingin kamu adalah bagian di akhir cerita.

11. The first time I saw you, my heart whispered 'That’s the one'.

Maknanya: Pertama kali melihatmu, hatiku berbisik 'Kamulah orang itu'.

12. When I/m with you, I feel so safe like I’m home.

Maknanya: Saat aku bersamamu, aku merasa sangat aman seperti berada di rumah.

13. A morning text doesn’t only mean “Good Morning”. It also means “I think about you when I wake up”.

Maknanya: Teks pagi tidak hanya berarti "Selamat Pagi". Itu juga berarti "Aku memikirkanmu ketika aku bangun".

14. Treat her like you’re still trying to win her, and that’s how you’ll never lose her.

Maknanya: Perlakukan dia seperti kamu masih berusaha untuk memenangkannya, dan begitulah cara agar kamu tidak akan pernah kehilangan dia.

15. I love it when I catch you looking at me, and then you smile and look away.

Maknanya: Aku suka saat mendapati kamu melihat ke arah ku dan kemudian kamu tersenyum lalu memalingkan wajah.

16. Love is not finding someone to live with. It’s finding someone you can’t live without.

Maknanya: Cinta bukanlah menemukan seseorang untuk hidup bersama. Ini menemukan seseorang dimana kamu tidak bisa hidup tanpanya.

17. My heart is so full of you and I can hardly call it my own.

Maknanya: Hatiku begitu penuh denganmu dan aku hampir tidak bisa menyebutnya sebagai milikku.

18. We never realize how frozen we are until someone starts to melt our ice.

Maknanya: Kita tidak pernah menyadari betapa dinginnya kita sampai seseorang mulai mencairkan es kita.

19. I never want to stop making memories with you.

Maknanya: Aku tidak pernah ingin berhenti membuat kenangan denganmu.

20. And I’ll choose you over and over. Without pause, without a doubt, in a heartbeat. I’ll keep choosing you.

Maknanya: Dan aku akan memilihmu berulang-ulang. Tanpa jeda, tanpa ragu, dalam sekejap. Aku akan tetap memilihmu.

21. No relationship is all sunshine, but two people can share one umbrella and survive the storms together.

Maknanya: Tidak ada hubungan yang selalu cerah, tetapi dua orang dapat berbagi satu payung dan bertahan dari badai bersama.

22. Sometimes I look at you and I wonder, how I got to be so damn lucky.

Maknanya: Terkadang saat melihatmu, aku mulai bertanya-tanya, bagaimana aku bisa sangat beruntung.

23. You found parts of me I didn’t know existed and in you I found a love I no longer believed was real.

Maknanya: kamu menemukan bagian dari diriku yang tidak aku ketahui ada dan di dalam dirimu aku menemukan cinta yang tidak lagi aku yakini nyata.

24. You’re every reason, every hope and every dream I’ve ever had.

Maknanya: Kamu adalah setiap alasan, setiap harapan dan setiap mimpi yang pernah aku miliki.

25. Missing you comes in waves. Tonight I’m drowning.

Maknanya: Merindukanmu seperti datangnya ombak. Malam ini aku tenggelam.

26. We’re mess you and I, but the truth is, you captivate me in ways no soul ever will.

Maknanya: Kita kacau antara kamu dan aku, tetapi kenyataannya adalah, kamu memikatku dengan cara yang tidak akan pernah dilakukan oleh jiwa mana pun.

27. I fell in love with you because you loved me when I couldn’t love myself.

Maknanya: Aku jatuh cinta padamu karena kau mencintaiku ketika aku tidak bisa mencintai diriku sendiri.

28. The best realtionships are the ones you never saw coming.

Maknanya: Hubungan terbaik adalah yang tidak pernah kamu bayangkan akan datang.

29. You drew memories in my mind. I could never erase. You painted colors in my heart I could never replace.

Maknanya: kamu menggambar kenangan dalam pikiranku. Aku tidak pernah bisa menghapus. Kamu melukis warna di hati ku yang tidak pernah bisa aku ganti.

30. When you find someone who does not make you so afraid of the future, try your hardest to not let them go.

Maknanya: Ketika kamu menemukan seseorang yang tidak membuatmu begitu takut akan masa depan, berusahalah sekuat tenaga untuk tidak melepaskannya.

