Keren! Lagu Hits BLACKPINK DDU-DU DDU-DU Capai Setengah Milyar Streaming di Spotify



Girlband K-Pop BLACKPINK -Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Capaian Fantastis ditorehkan BLACKPINK lewat Lagu hitsnya yang bertajuk DDU-DU DDU-DU kini telah capai lebih dari setengah milyar streaming di platform Spotify.

Dikutip dari KBIZoom, single berjudul DDU-DU DDU-DU ini telah melampaui 500 juta streaming di Spotify seperti yang diumumkan oleh YG Entertainment pada Senin (20/6) lalu.

BLACKPINK tiada hentinya membuat BLINK, sebutan untuk para penggemarnya kagum dan bangga akan mereka dengan mencetak rekor angka streaming.

DDU-DU DDU-DU merupakan lagu ketiga girl group jebolan YG Entertainment setelah lagu Kill This Love dan How You Like That yang menembus angka 500 juta stream di Spotify.

Lebih keren lagi, BLACKPINK adalah satu-satunya girl group K-Pop yang mencapai rekor 500 juta streaming di Spotify, membuat popularitas mereka di pasar musik global melejit.

Girl group yang terdiri dari Jennie, Lisa, Jisoo, dan Rose ini telah memperoleh total 23 miliar streaming lagu-lagu mereka di Spotify.