Ini Lagu Favorit yang Paling Menggambarkan Identitas Tiap Personil BTS



BTS-Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA – Para personil BTS mempunyai lagu favorit masing-masing diantara semua karya lagu yang telah mereka hasilkan.

Lagu tersebut bagi mereka cukup mendalam karena menggambarkan grup BTS secara keseluruhan.

Tentunya beberapa personil tidak hanya memilih satu lagu saja sebagai inspirasi mereka, apalagi setelah mereka banyak merilis lagu yang cukup bagus, salah satunya seperti PROOF.

Terkhusus untuk V BTS, ia memilih lagu Yet To Come untuk menggambarkan BTS sebagai bintang saat ini.

Menurut V, lau yet to comei sangat merepresentasikan grup BTS secara keseluruhan karena mempunyai lirik dan video musik yang menarik dan mewah.

