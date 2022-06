Telah Rilis! Ini Lirik dan Link Download MP3 Lagu Ring The Alarm yang Dipopulerkan oleh KARD



Tangkapan layar video musik Ring The Alarm oleh KARD--Kanal YouTube resmi KARD

JURNALIS INDONESIA - Telah rilis, ini lirik dan link download MP3 lagu Ring The Alarm yag dipopulerkan oleh KARD.

Pada Rabu (22/6) KARD merilis video musik terbaru mereka di kanal YouTube resmi KARD.

Lagu yang bertajuk Ring The Alarm ini merupakan salah satu judul lagu dari mini album mereka yang kelima yang bertajuk Re.

Kelompok yang beranggotakan J.seph, B. M., Somin dan Jiwoo ini menjalani kebersamaannya dalam debut pada tahun 2017.

Sudah penasaran dengan liriknya? Ini dia!

Ring The Alarm - KARD

ildan jeulgyeo let go

gibun joheumyeon Say oh

One Two Three Four ttarawa eoseo

Put you in the mood

bottle with the juice

heundeureobeoryeo bappi Shake it with a groove

got the revenue

blow it all on me and you

Yeah I got the sauce

Put it on you want to eat it like an entree

good bye nineteen beoseobeoryeo

maseukeu ttawi nal mot garyeo

ijebuteoga For real

Pull it up up Take it up up up

saeppalgan bulbicci kyeojigo

simjangi ppareuge ttwieo eo eo olla

Pull it up up up

Ring The Alarm

iri ollata da eoseo ta

What you want what you need I’ll deliver

body signal ttara Move it

You’ll be mesmerized

Ring The Alarm

ja i bunwigi ollata

don’t put out that fire Keep it lit up

jwau dwi ap modu da yeogiman bwa nun mot tte