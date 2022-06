Link Nonton Doctor Strange In The Multiverse of Madness Sub Indo, Bukan Rebahin dan LK21



Link Nonton Doctor Strange in The Multiverse of Madness Sub Indo--Marvel Studio

JURNALIS INDONESIA - Berikut link nonton resmi Doctor Strange In The Multiverse of Madness dengan subtitle Indonesia dan kualitas Full HD.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness merupakan film kedua dari judul Doctor Strange.

Sebagai film sekuel, Doctor Strange In The Multiverse of Madness bukan hanya membahas karakter Doctor Strange tapi membuka semua teori yang akan dibahas di film selanjutnya.

Doctor Strange In The Multiverse of Madness bercerita pasca kejadian Spiderman No Way Home yang membuat Doctor Strange harus membereskan multiverse yang dirusaknya.

Semua yang dilakukan oleh Strange membawa petaka untuk dunia saat itu. Selain dunia, Strange juga mengalami masalah karena cintanya kepada Christine tak berujung baik.

Christine akhirnya menikah dengan orang lain yang membuat Strange sedikit sakit hati.

Saat pernikahan Christine berlangsung tiba-tiba muncul monster bernama Gargantos bersama seorang perempuan, America Chavez.