7 Isi Perjanjian Salatiga, Mataram Terbagi Menjadi 3 Wilayah Kekuasaan



Perjanjian Salatiga--arsip nasional

JURNALIS INDONESIA - Perjanjian Salatiga adalah perjanjian yang ditandatangi di Gedung Pakuwon, Jalan Brigjen Sudiarto No. 1, Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 17 Maret 1757 di antara VOC dengan pewaris Mataram yang kala itu diwakili oleh Pakubuwana III, Hamengkubuwana I dan Raden Mas Said. Inti dari perjanjian Salatiga menyebutkan jika Raden Mas Said mendapatkan sebagian wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta yang dikuasai oleh Pakubuwana III. Setelah itu, wilayah Mataram pecah menjadi tiga wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran.

Jauh sebelum Perjanjian Salatiga terjadi, atau tepatnya setelah Sultan Agung wafat, Kerajaan Mataram mengalami pergolakan yang besar. Amangkurat II, yang saat itu menjabat sebagai pewaris tahta Sultan Agung, diketahui telah bekerjasama dengan VOC untuk meredam salah satu pemberontakan. Sejak saat itu, VOC selalu ikut campur dalam urusan internal Kasultanan Mataram.

Pemberontakan besar yang terjadi kala itu, pada tahun 1746, adalah pemberontakan yang dipimpin oleh RM Said, Pangeran Mangkubumi dan keponakan Pakubuwana II dan berakhir pada 13 Februari 1955 dengan ditandatanginya Perjanjian Giyanti. Melalui perjanjian tersebut, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Dengan adanya pembagian wilayah tersebut, RM Said merasa kecewa dengan hasil yang ditentukan. Oleh karenanya, RM Said dengan gencar melakukan pemberontakan kepada Hamengkubuwana I, Pakubuwana III dan VOC. Ketangguhan RM Said dibuktikan dengan tiga pertempuran besar yang terjadi selama 1752 hingga 1757 yang selalu memakan korban. Kepandaiannya dalam melakukan taktik perang, membuat RM Said mendapatkan julukan Pangeran Sambernyawa. RM Said yang mampu memiliki pasukan militan dianggap sebagai penyebar maut bagi para musuhnya.

Sebab itu, VOC menyarankan agar RM Said menyerah kepada salah satu saudaranya, Pakubuwana III atau Mangkubumi. Namun RM Said tidak menggubrisnya dan terus menekan ketiganya guna menuntut pembagian wilayah yang adil. Hingga muncullah Perjanjian Salatiga sebagai tawaran damai VOC untuk RM Said.

Melalui Perjanjian Salatiga tersebut, RM Said menyatakan kesetiaannya untuk Kasunanan Surakarta dan VOC. Oleh karena itu Pakubuwana III memberikan tanah sebanyak 4.000 cacah meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Ngawen dan Yogyakarta. Sedangkan Hamengkubuwana tidak memberikan wilayahnya kepada RM Said.

Sedangkan isi dari Perjanjian Salatiga sendiri terdapat 7 poin penting, yaitu:

1. Raden Mas Said diangkat menjadi Pangeran Miji (Pangeran yang mempunyai status setingkat dengan raja-raja di Jawa).

2. Pangeran Miji tidak diperkenankan duduk di Dampar Kencana (Singgasana).

3. Pangeran Miji berhak untuk menyelenggarakan acara penobatan raja dan memakai semua perlengkapan raja.

4. Tidak boleh memiliki Balai Witana.

5. Tidak diperbolehkan memiliki alun-alun dan sepasang ringin kembar.

6. Tidak diperbolehkan melaksanakan hukuman mati.

7. Pemberian tanah lungguh seluas 4.000 cacah yang tersebar meliputi Kaduwang, Nglaroh, Matesi, Wiroko, Haribaya, Hanggobayan, Sembuyan, Gunungkidul, Kedu, Pajang sebelah utara dan selatan.

Hasil dari Perjanjian Salatiga ini memiliki dampak besar dalam situasi perebutan kekuasaan antar anggota keluarga Mataram. Dengan adanya perjanjian ini, impian Kerajaan Mataram yang ingin menyatukan kerajaan di Jawa menjadi pupus.

Dampak dari Perjanjian Salatiga ini, VOC bisa meredam konflik yang terjadi pada internal Kerajaan Mataram. Namun, perjanjian ini membuat Kerajaan Mataram terpecah menjadi tiga kekuasaan, masing-masing kekuasaan yang dipimpin oleh Pakubuwana III, Hamengkubuwana I, dan Mangkunegaran I.

Selain itu, Perjanjian Salatiga membuat Mangkunagaran I tidak lagi bisa untuk melanjutkan harapannya dalam menyatukan takhta Mataram menjadi satu kekuasaan tunggal.

