Makna Lagu aespa - Life Too Short, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahannya

JURNALIS INDONESIA - Berikut Makna Lagu Aespa - Life's Too Short lengkap beserta lirik terjemahan bahasa Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Girlband asuhan Sm Entertainment aespa, baru saja melepas single teranyarnya bertajuk Life's Too Short menandai jelang Comeback Juli mendatang pada Jumat, (24/6).

(BACA JUGA:Beri Kejutan Penggemar! Aespa Resmi Comeback dengan Meluncurkan Single 'Illusion')

Life's Too Short merupakan lagu ceria diringi riff gitar yang berkesan dan mengungkapkan pesan yang penuh harapan. aespa sendiri sebelumnya membawakan lagu ini untuk pertama kalinya di Coachella pada bulan April lalu.

Musik video Life's Too Short berdurasi 3 menit 8 detik tersebut dibuka dengan 4 personil Karina, Giselle, Winter and NingNing saling mengirim pesan elektronik tentang haters yang bergosip tentang mereka.

Suara denting tebal gitar mengiringi awal lagu hingga beat hip-hop dilepas saat memasuki refrain dengan tarian serempak penuh energik.

Sedangkan lirik lagu Life's Too Short menegaskan sekaligus mengajak penggemar yang senang mencibir untuk melihat dunia luar dan tidak berbicara buruk.

"You need to get a life, 'Cause life's too short, You must be bored out your mind, You should really take that nonsense somewhere else, Cause you've got to realize I'm doing me regardless And I don't care what you say about it.".

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu Son Dong Woon - Today's Weather, Lengkap dengan Liriknya)