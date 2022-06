Resmi Comback 'Pop' Jadi Andalan NAYEON Lewat Mini Album 'IM NAYEON'

JURNALIS INDONESIA - Nayeon personil Twice resmi Comeback dengan Mini Album teranyarnya bertajuk IM Nayeon pada Jumat, (24/6).

Kabar tersebut dikonfirmasi melalui laman resmi Soompi pada Jumat, (24/6) yang mengumumkan peluncuran mini album perdananya Im Nayeon.

NAYEON menjadi personil TWICE pertama yang melepas mini album sebagai debut solo semenjak berkarir dibawah asuhan JYP Entertainment 20 Oktober 2015 silam.

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu NAYEON - POP! Lengkap dengan Liriknya)

Adapun POP! didapuk sebagai lagu pamungkas NAYEON pada mini album yang berisikan track antara lain NO PROBLEM, LOVE COUNTDOWN, CANDYFLOSS, ALL OR NOTHING, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, SUNSET dengan total durasi 21 menit 46 detik.

POP! merupakan lagu penuh energik yang menonjolkan vokal NAYEON dengan beat bass RnB nan menyegarkan.

(BACA JUGA:Makna Lagu NAYEON - POP!, Lengkap dengan Lirik dan Terjemahannya)