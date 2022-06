Harga Tiket Fan Meeting Hwang In Youp Jakarta Pemain The Sound Of Magic, Beserta Cara Pemesanan



Harga Tiket Hwang In Youp Jakarta--tiket.com

JURNALIS INDONESIA - Berikut harga Tiket dan cara pemesanan Fan Meeting Hwang In Youp Jakarta.

Pemeran Na Il-deung dalam serial The Sound Of Magic, Hwang In Youp akan mengadakan acara Fan Meeting di Jakarta.

Tentunya kesempatan ini bisa diambil untuk para penggemar yang sering melihatnya di drama Korea.

Fan Meeting Hwang In Youp ini akan diadakan pada 6 Agustus 2022, di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Sedikit informasi, Hwang In Youp memulai debutnya pada tahun 2017 sebagai model runway sebelum memulai karier aktingnya pada tahun 2018 dengan peran utama dalam drama web Playlist Studio, Why.

Bagi para penggemar yang ingin datang dan menemui Hwakong In Youp dapat memesan tiketnya melalui cara-cara berikut ini.