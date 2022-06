5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP Ada yang Capai Ratusan Juta





JURNALIS INDONESIA - Sekolah termahal di Indonesia umumnya memiliki label sebagai sekolah internasional yang dilengkapi dengan metode pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah biasa. Tidak sedikit orang tua yang rela merogoh kocek dengan jumlah yang fantastis untuk anaknya agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi.

Selain mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sekolah termahal di Indonesia ini juga dipastikan memiliki berbagai fasilitas penunjang dalam kegiatan belajar yang lebih lengkap. Oleh karenanya, para orang tua diwajibkan untuk mempersiapkan dana pendidikan jauh-jauh hari sebelumnya.

Berikut merupakan beberapa daftar sekolah termahal di Indonesia yang telah dirangkum dari beragam sumber.

1. Jakarta Intercultural School (JIS)

JIS merupakan sekolah dasar dan sekolah menengah internasional di Indonesia yang menerapkan program International Baccalaureate (IB®) dan Advanced Placement (AP®). Dengan dilengkapi beragam fasilitas sekolah seperti studio seni, auditorium, laboratorium komputer, perpustakaan, ruang musik, laboratorium sains, kolam renang dan lapangan tenis, para orang tua perlu mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan sebesar RP 510 juta per tahun.

Juga terdapat biaya tambahan untuk aktivitas di sekolah yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini seperti LEAD Week, international sporting and cultural trips, perjalanan terkait dengan mata pelajaran tertentu, ujian IB dan AP, kelulusan, instrumen musik dan lain sebagainya.

Sekolah yang berdiri pada tahun 1951 ini telah diakreditasi oleh Western Association of Schools and Colleges dan Council of International Schools.

Berikut rincian biaya sekolah Jakarta Intercultural School 2022 - 2023 di lansir dari lama resminya https://www.jisedu.or.id/

- Biaya aplikasi = Rp 5.000.000,-

- Biaya pendaftaran = Rp 22.000.000,-

- Modal = Rp 56.000.000,-

- Saldo kuliah

1. Awal tahun 1 & 2 (setengah hari) = Rp 167.700.000,-

2. Awal tahun 1 & 2 (sehari penuh) = Rp 239.500.000,-

3. TK = Rp 350.500.000,-

4. SD (kelas 1 - 5) = Rp 369.800.000,-

5. SMP (kelas 6 - 8) = Rp 432.000.000,-

6. SMA (kelas 9 - 12) = Rp 432.800.000,-

7. Pusat Pembelajaran = Rp 589.000.000,-

- Total biaya tahunan

1. Awal tahun 1 & 2 (setengah hari) = Rp 245.700.000,-

2. Awal tahun 1 & 2 (sehari penuh) = Rp 317.500.000,-

3. TK = Rp 428.500.000,-

4. SD (kelas 1 - 5) = Rp 447.800.000,-

5. SMP (kelas 6 - 8) = Rp 510.000.000,-

6. SMA (kelas 9 - 12) = Rp 510.800.000,-

7. Pusat Pembelajaran = Rp 667.000.000,-

2. British School Jakarta

British School Jakarta merupakan anggota internasional dari Headmasters' and Headmistresses' Conference (HMC). Untuk dapat merasakan pendidikan di sekolah ini, para orang tua perlu mengeluarkan uang pendidikan sebesar Rp 100 hingga Rp 412 juta per tahun.

Sekolah yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten ini memiliki jenjang pendidikan mulai dari kindergarten, primary school dan secondary school yang menggunakan kultur negara Inggris dalam pembelajarannya sehari-hari.

Berikut rincian biaya sekolah British School Jakarta 2022 - 2023 dikutip dari laman resmi https://www.bsj.sch.id/

- Biaya pendaftaran = Rp 4.000.000,-

- Uang jaminan = Rp 30.000.000,-

- Uang masuk IB (untuk kelas 12 & 13) = Rp 30.000.000,-

- Biaya Tahunan

1. TK 1 (usia 3 - 4 tahun) = Rp 114.363.000,-

2. TK 2 (usia 4 - 5 tahun) = Rp 123.223.000,-

3. Jenjang pendidikan 1 (kelas 1 & 2 ) = Rp 309.510.000,-

4. Jenjang pendidikan 2 (kelas 3, 4, 5, 6) = Rp 327.617.000,-

5. Jenjang pendidikan 3 (kelas 7, 8, 9) = Rp 375.380.000,-

6. Jenjang pendidikan 4 (kelas 10 & 11) = Rp 375.380.000,-

7. International Baccalaureate (IB kelas 12 & 13) = Rp 411.439.000,-

3. ACG School Jakarta

ACG menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB®) Selandia dengan biaya pendidikan Rp 235 - 310 juta per tahun. Sekolah yang terletak di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini menyediakan IB Primary Years Programme dengan kurikulum University of Cambridge International Examinations.

Fasilitas yang tersedia dalam sekolah ini meliputi auditorium, laboratorium, technology center serta athletic track.

Berikut rincian biaya sekolah ACG School Jakarta dikutip dari lama resmi https://www.acgedu.com/

- Biaya tahunan

1. Biaya administrasi = $1.100 atau sekitar 16 Juta Rupiah

2. Buku teks = $200 - $600 atau sekitae 2 Juta Rupiah sampai 9 Juta Rupiah

3. Biaya ujian mata pelajaran = $50 - $850 atau sekitar 700 Ribu Rupiah - 12 Juta Rupiah

4. Seragam = $400 - $1,200 atau sekitar 6 Juta - 18 Juta Rupiah

- Biaya kursus mata pelajaran

1. Melukis = 300 - 500 dolar AS atau sekitar 5 Juta Rupiah - 8 Juta Rupiah

2. Desain = 450 - 750 dolar AS atau sekitar 7 Juta Rupiah - 11 Juta Rupiah

3. Textiles = 480 dolar AS atau sekitar 7 Juta Rupiah

4. Fotografi = 150 - 480 dolar AS atau sekitar 2 Juta Rupiah - 7 Juta Rupiah

4. New Zealand School Jakarta

Sekolah yang berbasis internasional yang mengadopsi kurikulum dari Selandia Baru. Sedangkan biaya sekolah yang dibutuhkan siswa dalam satu tahunnya mencapai hingga Rp 221 juta tergantung dari tingkatan sekolah.

Sekolah yang terletak di Kemang, Jakarta Selatan ini memiliki beragam aktivitas seperti, melukis, paduan suara, musik dan juga olahraga. Selain itu ada juga fasilitas bus sekolah serta katering dari sekolah.

Total biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan di New Zealand School Jakarta dikutip dari lama resminya https://www.nzsj.sch.id/

- Annual Plan

1. Pre-School = Rp 50.100.000,-

2. Kindergarten = Rp 87.600.000,-

3. Grade 1 to 6 = Rp 201.500.000,-

4. Grade 7 - 9 = Rp 205.500.000,-

- Half Year Plan

1. Pre-School = Rp 52.500.000,-

2. Kindergarten = Rp 91.900.000,-

3. Grade 1 to 6 = Rp 209.500.000,-

4. Grade 7 - 9 = Rp 213.700.000,-

- Termly Plan

1. Pre-School = Rp 55.100.000,-

2. Kindergarten = Rp 96.500.000,-

3. Grade 1 to 6 = Rp 217.500.000,-

4. Grade 7 - 9 = Rp 221.900.000,-

5. Surabaya Intercultural School

Surabaya Intercultural School menggunakan kurikulum International Baccalaureate (IB®) American. Sekolah yang menyediakan beragam tingkat pendidikan dari TK hingga SMA ini memerlukan biaya sekitar Rp 276 juta per tahun.

Rincian biaya pendidikan Surabaya Intercultural School dikutip dari lama resmi https://sis.sch.id/

- Biaya Pendidikan

1. EC-1 (usia 18 bulan) = Rp 75.000.000,-

2. EC-2 (usia 2 tahun) = Rp 75.000.000,-

3. EC-3 (usia 3 tahun) = Rp 105.000.000,-

4. EC-4 (usia 4 tahun) = Rp 105.000.000,-

5. Kindergarten = Rp 218.452.500,-

6. Elementary (Kelas 1-5) = Rp 242.597.250,-

7. Middle School (Kelas 6-8) = Rp 266.742.000,-

8. High School (Kelas 9-12) = Rp 275.940.000,-

- Uang Gedung

1. EC-1 & EC-2 = Rp 15.000.000,-

2. EC-3 - High School (Kelas 9-12) = Rp 30.000.000,-

- uang pendaftaran = Rp 2.700.000,-

- uang jaminan = Rp 20.000.000,-

Demikian 5 sekolah termahal di Indonesia yang memiliki biaya dari puluhan juta sampai ratusan juta, semoga bisa menjadi referensi dalam memilih sekolah untuk anak Anda.

