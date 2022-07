10 Kumpulan Universitas Terbaik di Dunia, Pertimbangkan Hal Berikut sebelum Mendaftar!

JURNALIS INDONESIA - Memilih universitas merupakan satu dari sekian keputusan terpenting yang nantinya kamu buat dalam hidupmu. Memang memilih universitas tidaklah semudah mencari sekolah menengah atau bahkan bisa dibilang sama susahnya mencari pekerjaan.

Sekalipun susah, mencari universitas yang sesuai dengan minat dan ketertarikan adalah sebuah tindakan yang layak dipertimbangkan masak-masak dan memiliki peluang untuk menentukan masa depan cerah Anda.

Di Indonesia terdapat banyak universitas terpandang dan bergensi. Mulai dengan Universitas Indonesia yang menyandang predikat terbaik, Institut Teknologi Bandung yang punya sejarah mencetak ribuan insinyur ahli, hingga Universitas Airlangga yang menjadi tonggak akademik di wilayah Jawa Timur.

Meski banyak universitas bergengsi di Indonesia, banyak dari kalian yang juga punya rencana untuk melakukan studi ke luar negri dan mengejar cita – cita untuk berkuliah di tanah asing.

Itulah sebabnya tim Jurnalis Indonesia telah menyusun daftar 10 universitas terbaik di seluruh dunia versi laman topuniversities.com. Pertimbangan ini didasari oleh banyak faktor untuk membuat daftar ini, termasuk hasil penelitian, jumlah lulusan dan putus sekolah, kepuasan siswa dengan pengalaman mereka di universitas mereka, dan banyak lagi.

Berikut daftarnya :

1. Universitas California, Los Angeles

University Of California, Los Angeles adalah universitas riset publik yang berlokasi di Los Angeles, California. UCLA memiliki berbagai macam program akademik termasuk bisnis, teknik, hukum dan kedokteran.

Didirikan pada tahun 1919 tetapi tidak secara resmi dinamai sampai tahun 1927 ketika membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. UCLA dimulai sebagai universitas kecil yang berfokus pada pendidikan seni liberal, tetapi sejak saat itu telah berkembang menjadi universitas riset yang diakui secara internasional dengan lebih dari 200 program gelar yang ditawarkan saat ini.

UCLA adalah salah satu sekolah terbesar di dunia dengan lebih dari 40.000 mahasiswa sarjana dan pascasarjana yang menghadiri kelas setiap tahun di Westwood Village. UCLA juga membuka kelas secara online melalui platform Coursera yang memungkinkan individu untuk mengambil kursus dari berbagai universitas di seluruh dunia.

Sekolah ini juga memiliki salah satu dana abadi tertinggi per siswa ($2 juta), karena mereka telah menerima begitu banyak dukungan dari banyak donatur. Universitas ini juga mempromosikan keragaman melalui kebijakan inklusi sambil juga mendukung keunggulan melalui prestasi akademik dengan memberikan beasiswa bagi mereka yang membutuhkan bantuan keuangan tetapi juga menginginkan akses tanpa mengorbankan kualitas pendidikan.

2. Universitas Tokyo

Universitas Tokyo adalah universitas paling bergengsi di Jepang. Universitas ini juga merupakan universitas yang paling selektif dan mahal di Jepang, serta merupakan universitas tertua, terbesar dan paling internasional di Jepang.

Universitas ini didirikan sebagai akademi swasta pada tanggal 29 Mei 1877 (Meiji 6) dengan rencana untuk menawarkan pendidikan kepada orang-orang dari semua kelas sosial melalui jaringan sekolah yang tersebar di seluruh Jepang.

Jurusan Hukum Universitas Tokyo adalah jurusan pertama yang dibuka pada tanggal 1 Oktober 1878 (Meiji 7).

Pada tahun 1885 (Meiji 14), universitas ini menjadi universitas kekaisaran di bawah kendali pemerintah dan direorganisasi menjadi enam fakultas: Sastra, Ilmu Pengetahuan, Kedokteran, Hukum, Teknik dan Pertanian.

Universitas Tokyo telah menduduki peringkat di antara sepuluh Universitas Terbaik Di Dunia sejak 2013 selama beberapa tahun berjalan termasuk posisi 7 secara keseluruhan pada tahun 2019.

Sekarang universitas ini menawarkan lebih dari 900 program sarjana melalui 15 fakultas termasuk Fakultas Sains dan Teknik yang baru-baru ini menduduki peringkat 1 di seluruh dunia oleh Times Higher Education World University Rankings 2020 untuk disiplin Teknik Mesin & Aeronautika.

3. Universitas Kyoto

Universitas Kyoto adalah universitas nasional di Kyoto, Jepang. Universitas ini memiliki tujuh kampus di kota Kyoto dan satu di luar Kyoto, dan total 33 lokasi di seluruh Jepang.

Universitas ini awalnya didirikan sebagai Sekolah Pendidikan Lanjutan Kyoto pada tahun 1897 dan selanjutnya disewa untuk dijadikan universitas dengan nama Universitas Kyoto pada tahun 1897.

Pada tahun 1914, penggabungan lain dilakukan dengan sekolah kedokteran Universitas Gakushuin untuk membentuk Universitas Tohoku yang masih berafiliasi hingga saat ini.

Universitas Kyoto adalah salah satu dari dua universitas terbaik di Jepang bersama dengan Universitas Tokyo. Universitas ini juga memiliki hubungan yang kuat dengan banyak institusi lain, termasuk Harvard Medical School, Princeton University, Johns Hopkins University, Stanford Research Institute, Oxford University (melalui Fudan-Taipei College), Keio University (melalui Keio-Zeronosai), Osaka Bunka Kaikan dan Kwansei Gakuin University.

4. Universitas Oxford

Universitas Oxford adalah salah satu universitas tertua di dunia, didirikan pada abad ke-13. Universitas ini juga salah satu yang terbesar, dengan lebih dari 30.000 mahasiswa dan lebih dari 100 perguruan tinggi dan aula.

Universitas ini memiliki lebih dari 100 perpustakaan dan sekitar 3.000 anggota staf akademik. Selain banyak perguruan tinggi, Oxford juga memiliki banyak departemen penelitian yang mencakup berbagai subjek seperti sejarah, hukum dan kedokteran.

5. Universitas Cambridge

Universitas Cambridge adalah universitas tertua kedua di dunia yang berbahasa Inggris.

Universitas ini Didirikan pada tahun 1209 oleh para sarjana yang meninggalkan Oxford setelah berselisih dengan penduduk kota setempat.

Universitas ini telah menghasilkan beberapa cendekiawan dan ilmuwan paling terkemuka di dunia, termasuk Isaac Newton, Charles Darwin dan Stephen Hawking.

Universitas Cambridge adalah universitas perguruan tinggi yang terdiri dari 31 perguruan tinggi konstituen otonom dan lebih dari 100 perpustakaan (termasuk perpustakaan umum dan khusus subjek) yang tersebar di tiga kampus: Cambridge sendiri, terletak sekitar 20 mil dari London; Homerton College; dan Darwin College.

6. Universitas Stanford

Stanford University adalah universitas riset swasta di Stanford, California, berdekatan dengan Palo Alto dan antara San Jose dan San Francisco.

Didirikan pada tahun 1891 oleh Leland dan Jane Stanford dan didedikasikan untuk mengenang anak mereka satu-satunya, Leland Stanford Jr, yang meninggal karena demam tifoid pada usia 15 tahun sebelumnya.

Sebagai sekolah "teknologi tinggi" dengan penekanan pada sains dan kewirausahaan, Universitas ini adalah salah satu universitas paling bergengsi di dunia.

Universitas ini memiliki banyak alumni terkenal termasuk mantan Presiden AS Herbert Hoover (1874), pendiri PayPal Peter Thiel (1973) dan aktris Sigourney Weaver (1967).

7. Universitas Johns Hopkins

Universitas Johns Hopkins adalah Universitas swasta yang didirikan pada tahun 1876. Universitas ini berlokasi di wilayah Baltimore, Columbia dan juga memiliki cabang di Italia dan Cina.

Universitas Johns Hopkins memiliki kampus bernama Homewood yang khusus untuk pendidikan sarjana dan bertempat di Baltimore utara. Sebagian besar jurusan di universitas ini menggunakan kalender akademik berbasis semester, namun beberapa program studi menyediakan periode studi tambahan selama tiga minggu di bulan Januari.

Di Universitas ini para mahasiswa sarjana diwajibkan untuk tinggal di perumahan universitas selama dua tahun pertama studi mereka. Meski begitu, biaya akomodasi tidak tersedia untuk mahasiswa pascasarjana, kecuali bagi mereka yang terdaftar di Peabody Institute.

Universitas ini terdiri dari sembilan divisi akademik yang menawarkan studi di bidang seni dan sains, teknik, bisnis, pendidikan, kedokteran, keperawatan, musik, kesehatan masyarakat, dan studi internasional. Beberapa jurusan paling populer untuk sarjana (di kampus Homewood) adalah studi kesehatan masyarakat, studi internasional dan teknik biomedis. Sekolah pascasarjana Universitas Johns Hopkins termasuk School of Medicine, School of Nursing, dan School of Education yang berperingkat tinggi.

8. Institut Teknologi Massachusetts (MIT)

Massachusetts Institute of Technology (MIT) adalah universitas riset swasta yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts.

Didirikan pada tahun 1861 sebagai tanggapan terhadap meningkatnya industrialisasi Amerika Serikat, MIT mengadopsi model universitas politeknik Eropa dan menekankan instruksi laboratorium dalam sains terapan dan teknik.

Para peneliti bekerja pada komputer, radar, dan panduan inersia selama Perang Dunia II dan Perang Dingin. Penelitian pertahanan pasca-perang berkontribusi pada ekspansi fakultas dan kampus yang cepat di bawah James Killian; sebagai direkturnya dari tahun 1946 hingga 1953, Killian mengawasi peningkatan dari 1.000 mahasiswa sarjana menjadi lebih dari 8.000 mahasiswa.

MIT memiliki tujuh divisi akademik dengan 32 departemen yang menawarkan gelar dalam 51 jurusan dalam 14 bidang studi yang luas termasuk arsitektur, teknik biologi, kimia, ilmu komputer, ilmu bumi, ekonomi, teknik elektro & ilmu komputer (EECS), humaniora, manajemen, teknik mesin & ilmu material (ME & MS), matematika & statistik, fisika, ilmu politik, psikologi, kesehatan masyarakat, ilmu sosial, dan ilmu kenegaraan / kebijakan publik.

9. Universitas Harvard

Harvard University adalah universitas riset swasta Ivy League yang berlokasi di Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, dengan sekitar 6.700 mahasiswa sarjana dan sekitar 15.250 mahasiswa pascasarjana.

Harvard adalah lembaga pendidikan tinggi tertua di Amerika Serikat dan perusahaan pertama yang disewa di negara ini oleh pemukim Puritan yang berusaha mendirikan lembaga "untuk penyebaran dan dorongan pembelajaran."

Kepala sekolah pertama di Harvard dipekerjakan pada tahun 1638. Harvard mengadopsi segel resminya sejak tanggal tersebut hingga tahun 1836.

10. Universitas Yale

Universitas Yale adalah universitas riset swasta Ivy League di New Haven, Connecticut. Didirikan pada tahun 1701 sebagai "Collegiate School", universitas ini adalah institusi pendidikan tinggi tertua ketiga di Amerika Serikat. Julukan sekolah ini adalah "the Bulldogs".

Universitas Yale telah menghasilkan banyak alumni dan fakultas terkenal, termasuk lima Presiden AS dan 19 Hakim Agung AS; beberapa kepala negara asing; 76 Rhodes Scholars; dan puluhan miliarder yang masih hidup. Alumni Yale termasuk para pemimpin di bidang akademis, bisnis, politik, hukum, kedokteran dan banyak bidang lainnya.

