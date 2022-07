8 Nama-Nama Planet di Tata Surya hingga Neptunus Beserta Penjelasannya

JURNALIS INDONESIA - Planet merupakan benda astronomi yang berputar mengitari matahari dengan lintasan dan kecepatan tertentu. Planet memiliki akar kata Planetai dari bahasa yunani yang berarti 'pengembara' yang pada zaman kuno mengacu pada Matahari, Bulan, dan lima benda yang terlihat sebagai titik cahaya yang bergerak melintasi latar belakang bintang-bintang.Setidaknya ada delapan planet di Tata Surya yakni planet terestrial Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, dan planet-planet raksasa Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus.

Dalam sistem tata surya kita, Bumi atau juga pernah disebut gaia selebumnya masih dinilai dengan sudut pandang heliosentrisme menggantikan geosentrisme selama abad keenam belas dan ketujuh belas. Akibat berkembangnya teknologi akhirnya terungkap bahwa, sebenarnya bukanlah matahari yang mengelilingi bumi. Namun bumi yang mengelilingi matahari.

Bagi kalian yang penasaran dengan luasnya angkasa semesta maka, kalian wajib mulai mengenali tata surya dimana kita berada. Berikut 8 Nama-nama Planet di tata surya yang bisa kalian simak di bawah ini.

1. Mercurius

Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari dan planet terkecil di tata surya. Planet ini memiliki ukuran sedikit lebih besar dari bulan yang jadi satelit planet Bumi.

Planet ini berotasi mengelilingi matahari hanya dalam 88 hari karena jaraknya yang relatif dekat dengan matahari (sekitar dua perlima jarak antara Bumi dan matahari).

Planet kecil ini tidak seperti bumi yang berganti musim dalam kurun waktu relatif lama, planet satu ini mengalami perubahan suhu yang drastis setiap siang dan malam. Suhu merkurius dapat mencapai 840 F (450 C) pada siang hari. Suhu ini cukup panas untuk melelehkan timah.

Sementara itu di malam hari suhu turun hingga minus 290 F (minus 180 C) yang bisa membekukan apasaja.

Atmosfer Merkurius terhitung sangat tipis jika dibandingkan dengan planet lain dan terutama terdiri dari oksigen, natrium, hidrogen, helium, dan kalium. Permukaan planet ini juga dipenuhi kawah, seperti permukaan bulan.

Selain itu, pesawat ruang angkasa MESSENGER NASA yang pernah melakukan misi penerbangan selama 4 tahun juga mengungkapkan penemuan luar biasa yang menguji nalar para astronom. Di antara temuan tersebut adalah penemuan es dan senyawa organik beku di kutub utara Merkurius dan penemuan bahwa letusan gunung vulkanik memainkan peran utama dalam membentuk permukaan planet.

2. VENUS

Venus adalah planet kedua dari matahari dan merupakan planet dengan suhu terpanas di tata surya. Atmosfernya yang tebal sangat beracun dan terdiri dari awan asam sulfat. Planet ini juga bisa dibilang sebagai contoh ekstrim dari efek rumah kaca.

Suhu rata-rata di permukaan Venus adalah 900 F atau 465 C. Tekanan di permukaan di planet mars mencapai angka 62 bar dan dapat langsung menghancurkan tubuh manusia dengan sekejap.

Selain itu venus berotasi dengan cara unik, yaitu berputar perlahan dari timur ke barat, berlawanan arah dengan kebanyakan planet lain.

Venus sering disebut sebagai kembaran Bumi karena ukurannya yang serupa dan di bawah atmosfernya mengungkapkan banyak gunung dan gunung berapi.

Dalam kepercaraan Yunani, Venus termanifestasi sebagai dua objek, satu di langit pagi dan satu lagi di malam hari. Selain itu, Venus juga menjadi planet dengan laporan UFO (Unidentified Flying Object) terbanyak.

3. BUMI

Bumi, rumah kita, adalah planet ketiga dari matahari. Bumi adalah planet yang terdiri dari air yang menutup dua-per-tiga atmosfer. Atmosfer bumi juga kaya akan nitrogen dan oksigen serta merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan.

Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 1.532 kaki per detik (467 meter per detik) di khatulistiwa. Planet ini mengelilingi matahari dengan kecepatan lebih dari 18 mil per detik (29 km per detik).

4. MARS

Mars adalah planet keempat dari matahari. Mars lebih pantas dibilang sebagai planet 'gurun pasir' yang tertutup debu oksida besi. Planet ini memiliki warna merah khas pada planet ini.

Mars memiliki beberapa kesamaan dengan Bumi yaitu berbatu, memiliki gunung, lembah dan ngarai, dan banyaknya badai mulai dari setan debu seperti tornado hingga badai debu yang melanda planet.

Bukti ilmiah menunjukkan bahwa Mars pernah menjadi planet yang jauh lebih hangat, lebih basah, sungai dan bahkan mungkin lautan ada.

Meskipun atmosfer Mars terlalu tipis untuk air untuk berada di permukaan untuk waktu yang lama, sisa-sisa Mars yang 'basah' masih ada sampai sekarang.

Di planet ini juga terdapat lapisan es air seukuran California terletak di bawah permukaan Mars, dan di kedua kutub terdapat lapisan es yang terbuat dari air beku.

Para ilmuwan juga berpikir Mars kuno akan memiliki kondisi untuk mendukung kehidupan seperti bakteri dan mikroba lainnya.

Para ilmuan juga melihat dan memperkirakan bahwa ada tanda-tanda kehidupan masa lalu di planet ini. Karena hal ini, Mars menjadi planet yang paling sering di eksplorasi oleh manusia di tata surya ini.

5. JUPITER

Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan planet terbesar di tata surya. Planet ‘Raksasa gas’ ini juga memiliki ukuran dua kali lebih besar dari gabungan semua planet lain, menurut NASA.

Planet ini juga dikelilingi awan yang berputar-putar berwarna-warni yang terdiri dari berbagai gas.

Satu hal yang fenomenal tentang awan yang berputar di Jupiter adalah Jupiter’s Great Red Spot, sebuah badai raksasa dengan lebar lebih dari 10.000 mil. Fenomena ini pertama kali terlihat pada tahun 1831 oleh Samuel Heinrich Schwabe. Badai ini juga telah mengamuk di lebih dari 400 mph selama 150 tahun terakhir.

Jupiter adalah planet yang memiliki medan magnet kuat dan memiliki 75 bulan termasuk bulan terbesar di tata surya, Ganymede.

6. SATURNUS

Saturnus adalah planet keenam dari matahari dan terkenal dengan ‘cincin’ yang berputar mengitari planet itu. di planet ini setidaknya diketahui ada 82 satelit alami yang mengorbit Saturnus dan di antaranya telah menerima nama resmi.

Titan, satelit alami terbesar Saturnus dan satelit alami terbesar kedua di Tata Surya, memiliki diameter yang lebih besar dari Merkurius, tetapi massa Titan lebih kecil dari massa Merkurius. Titan juga merupakan satu-satunya satelit alami di Tata Surya yang memiliki atmosfer tebal

Salah satu tokoh terkenal yang mempelajari planet ini adalah Galileo Galilei. Awalnya, ia mengira planet itu adalah objek dengan tiga bagian: sebuah planet dan dua bulan besar di kedua sisinya. Hal ini terjadi kaarena tidak tahu bahwa dia melihat sebuah planet dengan cincin.

Lebih dari 40 tahun kemudian, Christiaan Huygens mengusulkan bahwa mereka adalah cincin.

7. URANUS

Uranus adalah planet ketujuh dari matahari dan lebih terlihat sebagai sebuah ‘batu’ raksasa yang mengorbit mengitari matahari.

Planet ini memiliki awan yang terbuat dari hidrogen sulfida, sebuah bahan kimia yang menghasilkan bau seperti telur busuk.

Uranus Berputar dari timur ke barat seperti Venus. Tetapi tidak seperti Venus atau planet lain, ekuatornya hampir tegak lurus terhadap orbitnya dan mengorbit pada sisi planet tersebut.

Para astronom percaya sebuah objek dua kali ukuran Bumi bertabrakan dengan Uranus kira-kira 4 miliar tahun yang lalu dan menyebabkan poros dari Uranus miring. Kemiringan itu menyebabkan musim ekstrem yang berlangsung lebih dari 20 tahun dan matahari terbenam di satu kutub atau kutub lainnya selama 84 tahun Bumi sekaligus.

Tabrakan itu juga diperkirakan telah menjatuhkan batu dan es ke orbit Uranus. Hal ini kemudian berubah menjadi beberapa dari 27 bulan planet.

Metana di atmosfer Uranus memberi warna biru-hijau pada planet ini. Ia juga memiliki 13 set cincin samar.

Uranus memegang rekor suhu terdingin yang pernah diukur di tata surya minus 371,56 derajat F (minus 224,2 derajat C). Suhu rata-rata Uranus minus 320 derajat Fahrenheit (-195 derajat Celcius).

8. NEPTUNUS

Neptunus berukuran kira-kira sama dengan Uranus dan dikenal dengan angin kencang supersoniknya. Planet ini berjarak 30 kali dari jarak matahari ke Bumi.

Komposisi dari planet ini sangat mirip dengan Uranus Atmosfer Neptunus mengandung hidrogen, helium, hidrokarbon, kemungkinan nitrogen, dan kandungan 'es' yang besar seperti es air, amonia, dan metana.

Astronom seringkali mengategorikan Neptunus sebagai 'raksasa es' untuk menekankan perbedaannya. Tak jauh berbeda dair Uranus, interior Neptunus terdiri dari es dan batu. Metana di wilayah terluar planet merupakan salah satu penyebab kenampakan kebiruan Neptunus

Neptunus adalah planet pertama yang diprediksi ada dengan menggunakan matematika, alih – alih terdeteksi secara visual. Astronom Jerman Johann Galle menggunakan perhitungan untuk membantu menemukan Neptunus dalam teleskop. Neptunus sekitar 17 kali lebih besar dari Bumi dan memiliki inti berbatu.

