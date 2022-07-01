Baru Rilis! Ini Lirik Lagu dan Link Download MP3 Rain Song oleh YOUNHA

Reporter: Radinka|
Editor: Nora|
Jumat 01-07-2022,06:51 WIB


Tangkapan layar video klip Rain Song - YOUNHA--Kanal YouTube resmi YOUNHA OFFICIAL

JURNALIS INDONESIA - Younha baru merilis Video Musik yang berjudul Rain Song di kanal Youtube resmi Younha OFFICIAL.

Di YouTube sendiri, video klip dari Rain Song sudah ditonton sebanyak 7000 kali sejak dirilis pada Kamis (30/6).

Dalam video klip, YOUNHA tampak berbalut busana serba putih sambil menatap ke luar jendela dengan sendu.

(BACA JUGA:Masuk Top iTunes Global Nomor 1! Ini Lirik dan Link Download MP3 Lagu Boom oleh HUTA)

Berikut lirik lagu dan link download MP3 yang bisa Anda akses secara legal.

Rain Song - YOUNHA

(BACA JUGA:Link Download Mp3 Lagu Kep1er - Up! Lengkap dengan Liriknya)

Biga ogo

Nega saenggak na

`
Tags : youtube video musik rain song younha
Kategori : Hiburan
Sumber : allkpop

Berita Terkait

Baru Rilis! Ini Lirik Lagu dan Link Download MP3 Rain Song oleh YOUNHA

Baru Rilis! Ini Lirik Lagu dan Link Download MP3 Rain Song oleh YOUNHA

Jumat / 01-07-2022,06:51 WIB

Podcast Denny Sumargo Banyak Dikritik Netizen, Ustaz Muhamad Faizar Angkat Bicara

Podcast Denny Sumargo Banyak Dikritik Netizen, Ustaz Muhamad Faizar Angkat Bicara

Kamis / 30-06-2022,18:12 WIB

Makna Lagu Kep1er - Up, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahan Indonesia

Makna Lagu Kep1er - Up, Lengkap dengan Lirik Lagu dan Terjemahan Indonesia

Kamis / 30-06-2022,09:00 WIB

Harga Tiket JKT 48 10th Anniversary Concert Heaven dan Gaby Graduation Ceremony, Beserta Cara Pemesanannya

Harga Tiket JKT 48 10th Anniversary Concert Heaven dan Gaby Graduation Ceremony, Beserta Cara Pemesanannya

Rabu / 29-06-2022,10:00 WIB

Terkini

Terpopuler

Network Update

Jadwal Film Tayang di Bioskop NSC Ultima Trenggalek Jumat 01 Juli 2022
Jayati Kediri
Jadwal Film Tayang di Bioskop NSC Ultima Trenggalek Jumat 01 Juli 2022
Surga Tersembunyi, 5 Tempat Wisata di Gresik Ini Lagi Hits untuk Dikunjungi
Seputar Surabaya
Surga Tersembunyi, 5 Tempat Wisata di Gresik Ini Lagi Hits untuk Dikunjungi
Link Live Streaming Malaysia Open 2022, Ada Ginting vs Axelsen hingga Vito vs Momota di Babak Perempat Final
Seputar Surabaya
Link Live Streaming Malaysia Open 2022, Ada Ginting vs Axelsen hingga Vito vs Momota di Babak Perempat Final
Praktis Tanpa Ribet! Inilah Resep Udang Bakar Madu khas Restoran Sunda
Seputar Surabaya
Praktis Tanpa Ribet! Inilah Resep Udang Bakar Madu khas Restoran Sunda
Doa Tahiyat Akhir dan Batas Bacaan Untuk Tasyahud Awal Beserta Tata caranya
Aksara Khatulistiwa
Doa Tahiyat Akhir dan Batas Bacaan Untuk Tasyahud Awal Beserta Tata caranya