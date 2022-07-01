Baru Rilis! Ini Lirik Lagu dan Link Download MP3 Rain Song oleh YOUNHA
Tangkapan layar video klip Rain Song - YOUNHA--Kanal YouTube resmi YOUNHA OFFICIAL
JURNALIS INDONESIA - Younha baru merilis Video Musik yang berjudul Rain Song di kanal Youtube resmi Younha OFFICIAL.
Di YouTube sendiri, video klip dari Rain Song sudah ditonton sebanyak 7000 kali sejak dirilis pada Kamis (30/6).
Dalam video klip, YOUNHA tampak berbalut busana serba putih sambil menatap ke luar jendela dengan sendu.
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Berikut lirik lagu dan link download MP3 yang bisa Anda akses secara legal.
Rain Song - YOUNHA
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Biga ogo
Nega saenggak na