Sempat Kesulitan Ketika Rekaman Debutnya, Ternyata Ini Hal yang Menjadi Penyemangat Nayeon TWICE



Nayeon TWICE--instagram/@nayeonyny

JURNALIS INDONESIA - Nayeon Twice jelaskan kesulitan yang ia hadapi ketika rekaman untuk debut solonya, serta beberapa hal yang menjadi penyemangatnya.

Baru-baru ini salah satu personil TWICE, Nayeon tengah mempromosikan mini Album terbarunya yang berjudul Im Nayeon.

Mini album IM NAYEON ini, terdiri dari tujuh Lagu, antara lain: SUNSET, HAPPY BITHDAY TO YOU, ALL OR NOTHING, CANDYFLOSS, LOVE COUNTDOWN (Feat. Wonstein), NO PROBLEM (Feat Felix of Sray Kids), dan POP.

Untuk membuat mini album ini tentu tidaklah mudah bagi Nayeon, apalagi Nayeon merupakan anggota TWICE pertama yang meliris debut Solo.

Rintangan terbesar bagi Nayeon ketika mengerjakan mini album solo, IM NAYEON tersebut adalah mengatasi permasalahan mental.

Permasalahan mental...