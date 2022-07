2 Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris Untuk Fresh Graduate, Dapat Dijadikan Referensi



Ilustrasi surat lamaran pekerjaan-pixabay.com/BiljaST-pixabay.com/BiljaST

JURNALIS INDONESIA - Contoh surat lamaran kerja bahasa Inggris bisa dipelajari melalui artikel ini. Semakin banyaknya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, menyebabkan adanya permintaan surat lamaran kerja bahasa Inggris semakin tinggi.

Jika pelamar belum fasih berbahasa Inggris dan fresh graduate, tentunya membuat surat lamaran kerja bahasa Inggris menjadi sulit. Namun, bukan berarti Anda harus mengurungkan niat untuk melamar pekerjaan pada sebuah instansi internasional jika merasa sulit.

Ada banyak hal yang harus diperhatikan sebelum membuat surat lamaran kerja bahasa Inggris yang baik dan benar bagi fresh graduate, yaitu meliputi:

1. Memperhatikan grammar

Bahasa Inggris memiliki tata bahasa yang berbeda dengan bahasa indonesia. Oleh karenanya, harus mempelajari tata bahasa Inggris agar bisa dirangkai dengan baik dan benar.

Dalam merangkai kalimat dengan benar, perlu untuk mempelajari tata bahasa dari awal.

2. Memilih acuan surat lamaran kerja yang singkat, padat dan jelas

Surat lamaran kerja yang baik harus berisi informasi yang singkat, padat dan jelas. Beberapa unsur yang harus dicantumkan yaitu:

- Nama lengkap

- Usia

- Posisi pekerjaan yang akan dilamar

- Keterampilan

- Pengalaman kerja

Setelah memahami 2 hal diatas, berikut ini kami akan berikan struktur surat lamaran kerja Bahasa Inggris.

Nantinya semua yang ada pada struktur ini, wajib anda sertakan di surat lamaran Anda

Berikut ini struktur surat lamaran kerja bahasa Inggris :

- Pertama yang Anda harus lakukan adalah mencantumkan Tanggal saat surat lamaran ini dibuat. Letaknya secara umum berada di pojok kanan atas.

Untuk format penulisan tanggal dalam bahasa Inggris bisa menggunakan American Style. format tersebut menggunakan format Month-Date-Year (MM-DD-YYYY). Contoh: June 27th, 2022.

- Anda wajib mencantumkan nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email.

- Cantumkan Nama perusahaan dan alamat perusahaan yang akan lamar.

- Untuk sapaan secara umum menggunakan “Dear Human Resources Department”. Namun Jika merujuk orang yang spesifik bisa menggunakan “Dear Mr., Ms., Dr. ____”.

- Selanjutnya adalah Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah perkenalkan diri Anda dan tujuan Anda menulis surat lamaran kerja. Jangan lupa untuk sertakan juga sumber lowongan pekerjaan.

- Paragraf tengah isi dengan menjelaskan latar belakang Anda, keterampilan yang Anda miliki, serta keahlian yang membuat Anda memenuhi kualifikasi untuk dapat mengisi posisi tersebut. Selain itu Anda dapat menunjukkan kemampuan persuasi Anda.

- Pada penghujung surat, cantumkan Informasi kontak dan Penutup. Jangan lupa untuk memberikan ucapkan terima kasih atas waktu dan pertimbangannya.

Berikut ini Contoh surat lamaran kerja bahasa Inggris yang bisa Anda jadikan Acuan:

1. Contoh surat lamaran kerja bahasa Inggris Fresh Graduate

Surabaya, June 27th, 2022

Izza Gerald

Jl. Ikan Mas Koki No. 12

Surabaya, Jawa Timur

0812-0000-0000

[email protected]

Dear Human Resources of (Isi nama perusahaan),

I am a (Jurusan kuliah) graduate of the (Nama Universitas), and I am writing to apply for the position of a (Posisi) in (Nama perusahaan). I recently attended an online seminar by your company and received many insights on the role of (Posisi), which intrigued me. (Nama perusahaan) has exceptional appeal for me because of its vital mission to improve healthcare and reduce illness through research and continuous learning. I am keen on applying the problem-solving, analytical, and communication skills I have honed in my undergraduate studies to contribute to (Nama perusahaan)’s growth.

I have developed strong research and analytical skills from the research projects undertaken during university. I am trained in several techniques such as (Jelaskan keahlian Anda). Specifically, the supervisor overseeing my Final Year Research Project wrote a letter of recommendation complimenting me for being a thorough researcher, taking a meticulous and rigorous approach to ensuring experimental accuracy.

I am comfortable taking up leadership roles, having led several committee members during college for a project. I also have facilitated activities for more than 200 incoming exchange students from universities around the world.

I am inspired by (Nama perusahaan)’s tireless commitment to providing quality and I am excited to be part of your organization. I believe that working as a (Posisi) in your organization will allow me to apply my rigorous analytical training to help (Nama Perusahaan) generate quality resolutions.

Thank you for taking the time to review my application. I have enclosed my resume and would greatly appreciate an interview opportunity with (Nama Perusahaan) to discuss my suitability for the position further. I can be contacted at (Nomor telepon) or through email at (Email).

Best Regards,

Izza Gerald

2. Contoh surat lamaran kerja bahasa Inggris Secara Umum

Surabaya, July 14st, 2021

Attention To:

Head Manager PT Bersama Sukses

Gedung Baru Lt. 6, Jakarta

Dear Sir/Madam

Based on the information I have received from an Instagram post on July 7th 2021, about a job vacancy advertisement at Bersama Sukses head office, I found that your company is looking for an experienced employee in the secretary position. I consider myself to be qualified for the job. I have an educational background that fit with the job with 5 years’ experience as a personal secretary in a law firm office in Surabaya.

I got my bachelor's degree in administration from Surabaya University, Surabaya 4 years ago. I can work both independently or as a team. I am a hard worker who always wants to progress and grow and also, I am eager to learn. Furthermore, I have good knowledge of Microsoft Office as well as other secretarial software, and I do communicate in English, either spoken or written. I have enclosed my curriculum vitae herewith:

Name : Steffani Nur Cahya

Place/Date of Birth : Surabaya, June 2st 1997

Address : Belimbing 23, Murai baru, Surabaya 12160

Phone : 84928477989

Email : [email protected]

Last Education : Bachelor Degree of Administration (S1)

I look forward to hearing from you soon and I hope to become a part of your company. Thank you for your attention.

Sincerely,

Steffani Nur Cahya

Demikian 2 Contoh Surat Lamaran Kerja Bahasa Inggris lengkap beserta dengan susunan dalam pembuatannya yang bisa Anda jadikan referensi. Semoga membantu.

