5 Rekomendasi Sinema Kim Ji-Hoon, Pemeran Denver dalam Film Money Heist Korea yang layak untuk Disimak

JURNALIS INDONESIA - Berikut 5 Rekomendasi Sinema Kim Ji-hoon 'Denver' pemeran Film Money Heist Korea yang perlu kalian ketahui sebelum menontonnya.

Serial drama kriminal garapan Netflix teranyarnya bertajuk Money Heist: Korea – Joint Economic Area resmi tayang pada Jumat, (24/6) telah mendapat antusias dari penggemar di kancah Internasional.

Kim Ji-Hoon aktor tampan ini terpilih memainkan perannya sebagai Denver dalam serial hasil remake dari serial Spanyol La Casa de Papel (Money Heist) tersebut mencuri perhatian publik karena kepiawaiannya dalam berakting.

Pria kelahiran 9 Mei 1981 merupakan aktor Korea selatan yang memulai karirnya pada tahun 2001 sebagai VJ di variety show televisi Hotline.

Ia membuat debut aktingnya di drama televisi 2002 Loving You dan lebih di kenal karena melakoni serial drama romantis seperti The Golden Age of Daughters-in-Law (2007), Love Marriage (juga dikenal sebagai Matchmaker's Lover, 2008), Stars Falling from the Sky (juga dikenal sebagai Wish Upon a Star).

Namun, kira-kira film apa saja yang sukses dilakoni Kim Ji-Hoon pemeran Denver dalam film Money Heist ini, simak di bawah ini.