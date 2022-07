15 Video Musik K-pop yang Paling Banyak Ditonton di YouTube pada Juni 2022, BTS Peringkat 1



Grup K-Pop BTS -Tangkapan Layar Instagram [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Deretan video musik Kpop yang paling banyak dilihat di YouTube pada bulan Juni 2022 versi K-pop Radar

Pada tanggal 1 Juli, K-pop Radar sudah merilis deretan artis K-pop yang video musiknya paling banyak diliat di YouTube untuk bulan Juni.

Artis K-pop yang paling banyak dilihat untuk bulan Juni adalah superstar global BTS dengan lagu hit terbaru mereka Yet to Come.

Selain itu ada That That milik PSY juga mengumpulkan penayangan terbanyak di Youtube pada Juni 2022.

Menurut K-pop Radar, Yet to Come milik BTS yang baru dirilis pada 10 Juni, telah mengumpulkan total 115.405.501 viewers di Youtube untuk bulan Juni.

Yet to Come adalah lagu utama dari album antologi pertama BTS "Proof," yang dirilis setahun setelah single Inggris hit mereka "Permission to Dance."

Ini juga menandai album terbaru boy group beranggotakan tujuh orang tersebut setelah mengumumkan hiatus mereka yang tidak terbatas dari aktivitas grup.