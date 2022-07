Westlife Manggung di Indonesia! Berikut Cara Pemesanan dan Harga Tiket Konser The Wild Dreams Tour



Syarat, Harga Tiket, dan Cara Pemesanan Konser Westlife Indonesia--westlifeindonesia2022.com

JURNALIS INDONESIA - Boyband asal Irlandia, Westlife akan manggung di beberapa kota di Indonesia.

Mark Feehily dan kawan-kawan akan hadir di beberapa kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta.

Di Jakarta, Westlife akan hadir di Sentul International Convention Center pada 24 September 2022.

(BACA JUGA:Informasi Harga Tiket dan Jadwal Konser Dream Theater 2022 di Solo, Mulai dari Rp750 ribu)

Berlanjut di Jatim International Expo, Surabaya pada 25 September 2022, dan berakhir di Candi Prambanan Yogyakarta pada 2 Oktober 2022.

Kehadiran Westlife di Indonesia merupakan salah satu agenda tur dunia bertajuk The Wild Dreams Tour.

(BACA JUGA:Informasi Konser Spesial Ardhito Pramono Wjayakusuma Ada di Sini, Mulai Harga Tiket Sampai Cara Pemesanan)

Dalam Konser tur ini, Westlife akan menampilkan lagu-lagu hits mereka seperti My Love, Soledad, You Raise Me Up, dan Uptown Girl.