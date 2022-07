Serial Netflix Money Heist: Korea Kurang Disukai Penonton di Negeri Asalnya, Ini Alasannya



JURNALIS INDONESIA - Meski sukses ditonton di beberapa negara, namun serial Netflix Money Heist: Korea kurang disukai di negara asalnya, Korea Selatan.

Serial Drama Netflix Money Heist versi Korea saat ini tengah menjadi ternding dan banyak ditonton oleh pengguna Netflix di berbagai negara, terutama di Indonesia.

Sama seperti K-Drama lainnya, seperti serial Kingdom, Sweet Home, All Of Us Are Dead, serta Squid Game yang laris ditonton secara internasional.

Apalagi serial Squid Game yang dapat mengantarkan kedua pemerannya, yakni Lee Jung Hae dan HoYeon Jung menjadi bintang internasional.

Tetapi Money Heist: Korea kurang disukai oleh beberapa penonton Netflix di Korea, bahkan mendapatkan beberapa tanggapan negatif dari pengguna Netflix di Korea.

