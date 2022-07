Link Pembelian Tiket Konser Westlife The Wild Dreams Tour All The Hits Surabaya, Beserta Harga dan Syarat



Link Pemesanan Tiket Konser Westlife Surabaya--tiket.com

JURNALIS INDONESIA - Berikut link pembelian Tiket Konser Westlife di Surabaya, beserta cara dan detail Harga.

Boyband asal Irlandia Westlife akan hadir di Surabaya pada Minggu 25 September 2022, di Jatim International Expo, Surabaya.

Konser yang diadakan di Kota Pahlawan ini merupakan rangkaian tur Westlife bertajuk The Wild Dreams Tour 'All The Hits'.

Sesuai tema, Mark dan personel lainnya akan menampilkan lagu-lagu hits dan album terbaru mereka berjudul ' Wild Dreams'.

Tembang kenangan seperti Soledad, Uptown Girl, My Love, If I Let You Go, dan lagu lainnya akan ditampilkan.

Bagi Anda penggemar Westlife di Surabaya dan sekitarnya yang ingin menyaksikan secara langsung idolanya, dapat memesan tiket melalui link yang tersedia pada artikel ini.