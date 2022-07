10 Kata-kata Romantis Boyfriend Day, Penuh Makna dan Pasti Berkesan untuk Pasangan



Kata-kata romantis Boyfriend Day--pixabay

JURNALIS INDONESIA - Kata-kata romantis Boyfriend Day yang bisa Anda jadikan referensi untuk disampaikan kepada pasangan saat merayakan hari spesial ini. Boyfriend Day merupakan hari dimana pasangan wanita saling mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada pasangan laki-laki.

Boyfriend Day ini diperingati setiap tanggal 3 Oktober. Boyfriend day ini juga dikenal sebagai hari pacar nasional. Pada hari itu biasanya para perempuan memberikan hadiah spesial kepada pasangan laki-laki. Ini sebagai ungkapan kasih sayang kepada pasangan.

Boyfriend Day ini ditetapkan sebagai hari nasional di Amerika Serikat pada 3 Oktober 2020, penetapan ini karena pada waktu itu menjadi fenomena di internet dan dicetuskan pada 4 Oktober 2014.

Boyfriend Day juga semakin dikenal pada tahun 2016 lewat Twitter, saat itu menjadi trending dan mendapatkan sekitar 46.000 cuitan.

Sebagian orang ada yang merayakan hari Boyfriend Day. Mereka merayakan hari Boyfriend Day ini dengan menghabiskan waktu bersama pasangan, sekedar makan malam romantis, hang out dan memberikan hadiah kepada pasangan.

Untuk lebih romantis saat merayakan hari Boyfriend Day, berikut ini kami memberikan referensi kata-kata yang bisa diungkapkan saat menghabiskan waktu bersama pasangan dalam merayakan hari Boyfriend Day.

Kata-kata Romantis Boyfriend Day dalam bahas Indonesia

1. Aku mencintaimu, bukan hanya karena siapa kamu. Tapi juga karena menjadi apa diriku saat bersamamu.

2. Walaupun tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa kau percayai, percayalah bahwa aku mencintaimu. Sepenuh hatiku. Happy Boyfriend Day, dear.

3. Meski aku bukan orang pertama, kedua, dan ketiga dalam hatimu, aku harap bisa menjadi yang terakhir dalam hati dan hidupmu.

4. Aku sudah mencintaimu sejak awal. Kamu mungkin bertanya mengapa tidak ada orang lain dalam hidupku, dan alasannya adalah kamu. Happy Boyfriend Day, kekasih.

5. Sayang, diantara sekian banyak anugerah Tuhan, Engkau adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki.

Kata-kata Romantis Boyfriend Day dalam bahasa Inggris

6. You are my everything. I love you today and always.

Artinya: “Kamu adalah segalanya bagiku. Aku mencintaimu hari ini dan selalu.”

7. Thanks for coming in my life and making it so beautiful. Best wishes on National Boyfriend Day.

Artinya: “Terima kasih telah datang dalam hidupku dan membuatnya begitu indah. Semoga di Hari Pacar Nasional.”

8. I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow.

Artinya: “Aku bersumpah aku tidak bisa mencintaimu lebih dari yang aku lakukan sekarang, namun aku tahu aku akan melakukannya besok.”

9. You are the one who has taught me to love and made me feel like a princess. Love you!

Artinya: “Kaulah yang telah mengajariku untuk mencintai dan membuatku merasa seperti seorang putri. Mencintaimu!!!”

10. Happy October 3, my sweet boyfriend. I love you so much, thank you for making all my bad days sweeter.

Artinya: “Selamat 3 Oktober, pacarku yang manis. Aku sangat mencintaimu, terima kasih telah membuat semua hari burukku menjadi lebih manis."

Demikian 10 kata-kata romantis Boyfriend Day yang bisa Anda jadikan referensi saat merayakan hari spesial ini bersama pasangan.

