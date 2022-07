Lirik Lagu J-Hope - MORE, Proyek Solo Personil BTS yang Memuncaki Tangga Lagu iTunes



Tangkapan layar J-Hope [email protected]

JURNALIS INDONESIA - Berikut Lirik Lagu J-hope Bts yang bertajuk More pada 1 Juli lalu pada laman YouTube Hybe Labels.

Setelah beberapa hari rilis, tembang milik salah satu anggota BTS ini telah mencapai puncak tangga lagu Itunes di 48 negara, termasuk Amerika Selatan hingga Prancis.

Untuk video musik MORE yang rilis melalui laman YouTube HYBE LABELS, kini sudah mendapatkan 22 juta penayangan selama dua hari saja.

(BACA JUGA:Hadiri Acara CELINE Paris Show, Lisa BLACKPINK Puji Setinggi Langit Busana yang Dikenakannya)

Pria bernama asli Jung Ho Seok ini merangkul salah satu desainer asal Amerika, Kaws untuk mendesain sampul lagu MORE miliknya. Perlu diketahui bahwa penyanyi yang berusia 28 tahun ini adalah penggemar Kaws.

Berikut lirik lagu MORE yang dipopulerkan oleh J-Hope, salah satu tembang yang masuk ke dalam album Jack In The Box.

(BACA JUGA:Westlife Manggung di Indonesia! Berikut Cara Pemesanan dan Harga Tiket Konser The Wild Dreams Tour)