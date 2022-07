Link Nonton Film Minions 2: The Rise of Gru Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya

JURNALIS INDONESIA - Berikut Link Nonton film Minions 2: The Rise Of Gru dengan subtitle bahasa Indonesia yang dapat kalian akses di bawah ini.

Rumah produksi asal A.S Universal Pictures kembali menghadirkan film animasi teranyarnya bertajuk Minions 2: The Rise of Gru resmi tayang di seluruh bioskop Tanah Air pada Jumat, (01/07).

Dibawah arahan 3 sutradara sekaligus antara lain Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val dan naskah ditulis oleh Matthew Fogel.

Adapun pengisi suara pada film animasi makhluk mungil kuning ini yakni Steve Carell, Taraji P. Henson, Michelle Yeoh, RZA , Jean-Claude Van Damme, Lucy Lawless, Dolph Lundgren, Danny Trejo, Russell Brand, Julie Andrews, Alan Arkin dan Pierre Coffin.

Sementara itu film layar lebar Minions 2: The Rise of Gru diketahui memiliki panjang durasi 87 menit dengan kategori pemirsa SU (Semua Umur) yang cocok ditonton bersama sanak saudara dan pasangan.

Simak Sinopsis dan link nonton film Minions 2: The Rise of Gru ..