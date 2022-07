Sudah Tayang! Berikut Link Nonton Anime Classroom of The Elite Season 2, Sub Indo + Full HD



Trailer anime Classroom of The Elite Season 2-AniTV-YouTube

JURNALIS INDONESIA - Link Nonton Anime Classroom Of The Elite Season 2, yang ditayangkan mulai Senin (4/7) ini dan ditunggu-tunggu oleh para pecinta Anime.

Serial anime Classroom of The Elite merupakan serial anime dengan tema sekolah yang diliris pada tahun 2017 lalu, yang akan tayang untuk season keduanya pada Senin (4/7) ini pada pukul 20.00 WIB.

Setelah empat tahun lamanya, akhirnya season kedua untuk anime Classroom of The Elite ini ditayangkan dan penantian para pecinta anime telah terjawab.

(BACA JUGA:Ada 5 Fakta Manis di Balik Lembutnya Donat JCO, Di Sinilah Gerai Pertama Dibuka)

Classroom of The Elite ini terinspirasi dari sebuah Novel ringan yang ditulis oleh ditulis oleh Shougo Kinugasa dan diiliustrasikan oleh Tomoseshunsaku.

Pada season pertama anime Classroom of the Elite ini menceritakan tentang kehidupan seorang siswa SMA Tokyo Koudo Ikusei bernama Kiyotaka Ayanokoji saat berada di kelas 1-D.

(BACA JUGA:Link Nonton Film Minions 2: The Rise of Gru Sub Indo, Klik di Sini dan Pesan Tiketnya)

Kehidupan anak kelas 1-D...