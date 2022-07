Bob Tutupoly Tutup Usia, Berikut Perjalanan Karir Arek Suroboyo Ini



JURNALIS INDONESIA - Penyanyi legendaris asal Surabaya, Bob Tutupoly meninggal dunia pada pukul 00.00 WIB di RS Mayapada.

Bob Tutupoly menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 82 tahun, beliau adalah penyanyi legendaris yang telah menelurkan banyak tembang terkenal.

Beliau lahir di Surabaya, 13 November 1939 dan telah terjun di belantara musik Indonesia sejak tahun 1965 bersama Pattie Bersaudara.

Musisi yang memiliki nama asli Bobby Willem Tutupoly ini berhasil menelurkan berbagai deretan lagu hits seperti, Lidah Tak Bertulang, Tinggi Gunung Seribu Janji, dan, Tiada Maaf Bagimu.

Selain lagu-lahu populer, Bob juga telah mengeluarkan banyak album yang telah dikenal masyarakat seperti, the Best of Bob Tutupoly, Album Nostalgia 2, Album Cinta Nostalgia 2, dan Tembang Kenangan Pop Indonesia.

