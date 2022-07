5 Rekomendasi Drama Korea Adaptasi Terbaik Sepanjang Masa, Wajib Tonton Sekali Seumur Hidup!



Tangkapan layar poster drakor All of Us Are Dead-allofusaredeadkr-Instagram

JURNALIS INDONESIA - Berikut 5 Rekomendasi Drama Korea adaptasi terbaik sepanjang yang dapat kalian simak di sini. Serial drama Korea seringkali muncul dengan tema yang yang segar dan baru. Tak jarang juga serial drama Korea mengambil konsep yang anti-mainstream seperti serial drama Extracurricular (2020) atau Vagabond (2019) yang dibintangi oleh Bae Suzy.

Cerita dari drama Korea seringkali memiliki banyak kedekatan dengan peristiwa yang terjadi di keseharian kita. Mulai dari romansa, tentang keprofesian, atau bahkan cerita seputar psikologi manusia. Jalan cerita dari drama Korea bisa sangat beragam, namun beberapa dari drama Korea adalah hasil dari adaptasi komik yang sudah dipublikasi di Webtoon.

Secara singkat Webtoon adalah aplikasi penyedia webcomic besutan Naver yang dimulai pada tahun 2003. Webtoon telah menerbitkan ribuan serial komik original dari berbagai bahasa. Beberapa komik terkenal dari webtoon yang hingga kini mengudara antara lain adalah the God of Highschool, Lookism, dan the Secret of Angel.

Tidak sedikit juga komik Webtoon telah diadaptasi menjadi serial film, karena itu tim Jurnalis indonesia telah merangkumnya 5 Rekomendasi Drama Korea adaptasi terbaik sepanjang masa di bawah ini.

1. A Business Proposal

Drama hits yang dibintangi oleh mantan idol dari girlgroup Gugudan, Kim Se-jeong, ini telah menorehkan banyak keberhasilan di mata penonton maupun kritikus drama Korea. Kim Se-jeong juga sempat mendapatkan penghargaan pemeran ‘best female acting-idol’ pada ajang Brand Customer Loyalty Awards 2022 melalui peran Shin Ha-ri dalam serial ini.

Drama A Business Proposal ini juga diadaptasi dari webtoon dengan judul The Office Blind Date karya Hae Hwa. Drama ini berkisah tentang Shin Ha Ri (Kim Se-jeong), yang merupakan wanita dari keluarga sederhana sekaligus karyawan swasta di perusahaan makanan.

Shin Ha Ri adalah seorang gadis yang tengah terjebak dalam friendzone dengan seorang sahabatnya yang juga Chef terkenal.

Cerita serial ini dimulai dengan suatu hari saat ia diminta pertolongan oleh sahabat perempuannya, Jin Young Seo (Seol In-ah), untuk menggantikannya pada kencan buta bersama seorang CEO muda bernama Kang Tae-Moo (Ahn Hyo Seop).

Shin Ha-ri yang awalnya menolak, akhirnya tetap menerima permintaan Young Seo karena imbalan uang yang cukup besar.

Singkat cerita, tanpa sengaja Ha-ri akhirnya jatuh cinta dengan Tae Moo yang kebetulan adalah CEO dari perusahaan tempat Ha-ri bekerja.

Drama ini berakhir pada episode 12 pada tanggal 5 April 2022 yang menuai banyak pujian dari netizen seluruh dunia.

2. Our Beloved Summer

Our Beloved Summer adalah Drama Korea bergenre komedi romantis yang disutradarai oleh Kim Yoon-jin dan ditulis oleh Lee Na-eun. Drama Korea yang satu ini dibintangi oleh Choi Woo-sik, Kim Da-mi, Kim Sung-cheol dan Roh Jeong-eui sebagai jajaran pemeran utama. Drama ini juga diadaptasi dari webtoon berjudul sama.

Drama ini sempat ditayangkan di SBS TV pada 6 Desember 2021 dan ditayangkan pada hari Senin dan Selasa hingga 25 Januari 2022. Drama korea ini sekarang tersedia untuk streaming di Platform Netflix.

Cerita serial ini dimulai ketika Choi Woong (Choi Woo-sik) dan Kook Yeon Su (Kim Da-mi) yang tampil dalam sebuah film dokumenter bertajuk 'Siswa terbaik vs Siswa terburu' selama masa sekolah menengah mereka.

Tak disangka bahwa sepuluh tahun kemudian, video dari dokumenter mereka kembali viral, mendorong pembuatnya untuk merencanakan film dokumenter remaja lanjutan dengan mereka.

Mereka awalnya ragu-ragu karena memang mereka berdua sudah saling tidak suka sejak di sekolah menengah. Namun mereka akhirnya mengalah dan bersedia untuk tampil kembali.

Serial ini mengikuti kehidupan pasangan itu sebagai orang dewasa. Mulai karier mereka yang tampaknya sedikit bersinggungan meski berbeda bidang, keluarga mereka, persahabatan, pengagum rahasia, hubungan romantis masa lalu serta pengalaman putus yang berantakan satu sama lain. .

Our Beloved Summer tidak diragukan lagi adalah salah satu serial Korea terbaik yang mampu mendeskripsikan ‘benci jadi cinta’ secara epik. Plot utama dari serial ini berhasil dalam meramu plot yang baik untuk membuat keterkaitan dari semua elemen serial dengan indah.

Ide film dokumenter yang meliput kehidupan dua siswa dengan minat yang berbeda dan pendekatan yang sangat berbeda terhadap akademisi itu sendiri cukup menarik. Yang lebih menawan lagi adalah konsep bahwa film dokumenter, yang sebagian besar dimaksudkan untuk menyoroti perbedaan dan kontras dalam hidup mereka, namun akhirnya menyatukan keduanya.

3. All Of Us Are Dead

Konsep cerita tentang serangan zombie, dunia post-apokaliptik, serta cerita konflik saat bertahan hidup bukanlah suatu yang baru. The Walking Dead, Resident Evil, hingga I am Legend adalah legenda dalam konsep ini.

Bisa dibilang bahwa konsep zombie adalah satu hal yang membuat sineas tertarik mengeksplorasi genre horor post-apokaliptik. Perpaduan antar zombie lapar pemakan otak, manusia yang lari tunggang langgang, serta gigitan, sayatan, dan desing laras senapan menghadirkan formula sempurna untuk film thriller zombie yang menakutkan dan gory.

All of us Are Dead adalah perpaduan semua itu. Selain menghibur, serial ini juga seakan hadir untuk menyegarkan tema zombie yang sudah hancur akibat Hollywood yang sukar berinovasi pada tema ini.

Dilain sisi, All of us Are Dead juga lebih dari sekadar kejar-kejaran zombie yang menggigit leher atau sayatan pedang pada tubuh monster.

Serial All of Us Are Dead membuat banyak formula apik. Dengan banyak kekerasan dan aksi baku pukul (kebanyakan perlawanan siswa dengan zombie dilakukan tanpa senjata api), serial All of Us Are Dead adalah sebuah eksplorasi yang indah serta cukup tangguh untuk menghadirkan kevulgaran yang tersembunyi dalam karakter manusia ketika dihadapkan dua pilihan sulit, hidup atau mati.

Drama Fenomenal ini dirilis pada bulan Januari kemarin oleh studio Netflix. Drama ini mengangkat tema serang zombie yang berfokus di sekolah dan diadaptasi dari webtoon dengan nama Now at Our School.

Drama ini mengisahkan tentang wabah virus yang terjadi di SMA Hyosan. Semua siswa yang terinfeksi akan dengan cepat berubah menjadi zombie lapar pemakan manusia yang tak kenal lelah.

Dengan begitu semua siswa yang terjebak di dalam gedung sekolah harus berjuang untuk bertahan hidup sekaligus mencari cara untuk keluar dari sekolah. Dua pemeran utamanya adalah Nam On Jo (Park Ji Hu) dan Lee Cheong San (Yoon Chan Young).

Mereka berdua adalah sahabat sejak kecil dan termasuk ke dalam siswa yang harus berjuang melawan zombie. Serial ini terdiri dari 12 episode yang berdurasi 53 sampai 72 menit.

4. Memorist

Drama ini sudah tayang pada tahun 2020 dan dibintangi oleh Yoo Seung Ho dan Lee Se Young. Drama Korea Memorist disadur dari webtoon populer berjudul sama yang rilis pada 2016.

Yoo Seung Ho disini memerankan Dong Baek yang dikisahkan sebagai karakter dengan kemampuan supranatural. Oleh sebab itu, ia berkesempatan bekerja di kepolisian sebagai detektif untuk memecahkan beragam kasus.

Memorist mengisahkan Dong Baek, seorang detektif kepolisian yang punya kemampuan untuk membaca ingatan orang. Dong Baek bekerja sama dengan profiler kriminal berbakat Han Sun-mi untuk menghentikan si pembunuh dan mencegah kematian lebih lanjut dalam serangkaian pembunuhan berantai.

Namun, saat mereka mengejar tersangka pembunuhan, kebenaran masa lalu mereka yang bermasalah terungkap dan membuah kasus pembunuhan tersebut semakin berbelit dan juga rumit daripada yang mereka duga.

Drama yang satu ini penuh dengan ramuan plot twist tak terduga. Saat menonton serial ini, kita seakan dibuat yakin dengan pengamatan kita untuk menebak siapa penjahat sebenarnya. Banyak rangkaian fenomena ganjil yang merujuk pada satu fenomena, namun senyatanya malah merujuk ke arah kesimpulan lain yang tak terduga.

Meski pada akhirnya serial ini ‘berbaik hati’ untuk tetap mengiyakan asumsi penonton, namun senyatanya kesimpulan akhir selalu salah. Serial ini juga secara konsisten menampilkan petunjuk – petunjuk baru yang mengarahkan opini penonton ke arah berlawanan dengan cerita utama.

Drama ini juga cukup menegangkan, dan tanpa selipan romansa yang biasanya mendistorsi cerita seperti kebanyakan drama Korea.

5. Hellbound

Yang terakhir adalah Serial drama Korea berjudul Hellbound yang diadaptasi dari webtoon berjudul sama.

Drama ini disutradarai oleh Yeon Sang-Ho yang juga sutradara dari film legendaris A Train To Busan dan dibintangi oleh jajaran aktor kelas A seperti Yoo Ahin (#Alive, Beoning), Park Jeong-min (Time to Hunt, Start-up), Kim Hyun-joo (Watcher, I Have a Lover), Won Jin-ah (The Age of Shadows, Steel Rain), dan Yang Ik-june (Bad Guys: Vile City, It's Okay, That's Love).

Drama besutan Netflix ini dirangkai dengan 6 episode berdurasi 40 sampai 70 menit dan tayang perdana pada 19 November 2021.

Drama Hellbound ini mengisahkan fenomena kehadiran makhluk gaib ke kehidupan nyata dan mengutuk orang-orang ke neraka dan nantinya akan membawa dunia ke arah yang berbeda.

Adegan pertama dari Hellbound dibuka dengan seorang pria yang gugup memandangi arlojinya. Dia duduk di meja di kafe yang sibuk, keringat menetes dari wajahnya yang panik dan tanpa henti melihat jam.

Saat jam menunjukkan pukul 13:20, keheningan menyeruak. Sesaat, muncul ekpresi lega di wajah pria itu. Namun gemuruh mulai terdengar dari kejauhan. Wajahnya mulai panik, ekspresinya kembali pucat. Tak lama kemudian, pria itu terpaksa untuk menemui takdir yang dibawa oleh trio monster yang menerobos pintu kaca kafe tersebut.

Trio yang berpenampilan seperti iblis itu menerobos kota. Mengejarnya, memukulinya tanpa ampun, lalu membakarnya menjadi abu dan tulang. Dan seluruh publik di tengah kota melihat dan merekamnya.

Pembukaan dari serial ini sangatlah apik, dan serial ini samasekali tidak meredakan ketegangan selama enam episode penuh. Serial ini juga mengajak kita menyelam ke dunia yang penuh ancaman, kutukan dan seakan mengubah manusia menjadi monster fanatik penuh dusta.

Hellbound hadir dengan atmosfer suram tanpa henti, tetapi fokusnya yang tanpa ampun menyorot kemunafikan manusia dan kegagapan para ‘evangelis’ menjadikan drama ini menjadi pukulan telak bagi kelompok fanatik.

Pendekatan yang sangat baik terhadap hal-hal fantastik ini mengantarkan Hellbound menjadi salah satu serial Netflix yang paling suram sekaligus paling memuaskan di tahun 2021.

JI